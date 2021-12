Gallardo sobre censura: “Sea cual sea el resultado, seguiré trabajando por la educación nacional”

Carlos Gallardo, ministro de Educación, responde a interpelación en el Congreso de la República.

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, se pronunció sobre el debate que se dará en algunas horas en el Congreso para ver si se aprueba o no su censura tras la filtración de la prueba de nombramiento docente.

“Sea cual sea la decisión del día de mañana, nosotros vamos a proseguir en esta cuestión de trabajar por la educación nacional y por los niños. Ocho millones de escolares van a estar el primero de marzo acudiendo a las escuelas acompañados por miles de padres de familia, una inmensa movilización social”, dijo a la prensa.

Sostuvo que quienes buscan su salida del portafolio son “quienes quieren mantener privilegios y gollerías” y una influencia negativa dentro del Ministerio de Educación.

En ese sentido, señaló directamente al Sutep de Patria Roja que, aseguró, “ya no es in sindicato, es una isla mercenaria”. “No les interesa defender a los maestros, a la educación, solo sus intereses económicos, afincados en la derrama magisterial, que nosotros queremos democratizar”, añadió.

“La situación de la derrama no la vamos a permitir más. Eso es lo que temen, por eso se unen al coro de la derecha hace años, oponiéndose a las justas luchas del magisterio nacional”, aseveró.

SE PRONUNCIA SOBRE LA SUNEDU

El ministro sostuvo también que se está tergiversando su posición en torno al rol de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en la educación universitaria.

“Sunedu manifestó que iba a sancionar a los empresarios de la educación, y no se iba a afectar en nada a los estudiantes de universidades no licenciadas; sin embargo, hay una serie de quejas y denuncias. Como toda organización, tiene que repensarse, redefinirse, mejorarse. Decir esto no significa volver atrás en la historia y estar a favor de la ANR (Asamblea Nacional de Rectores)”, dijo.

“Estamos por calidad de la educación superior, estamos por la vigencia de la Sunedu, pero de una manera mejor, que respete la autonomía, que atienda las quejas y denuncias que se están haciendo en las diversas universidades”, agregó.

HOY SE DEBATE LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA GALLARDO

El pleno del Congreso sesionará este martes 21 de diciembre para debatir y someter a votación una moción de censura presentada contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo.

Así lo anunció la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, al cierre de la sesión realizada el último viernes en el Hemiciclo del Parlamento tras dar cuenta de la presentación de forma oficial de un recurso contra el titular del Minedu.

“Se ha presentado una moción de censura al ministro Gallardo, por lo cual citaríamos para el martes 21 a las 11 a.m. para ver y debatir esa moción de censura. Ese sería el único punto de agenda”, señaló Alva.

ANTECEDENTES

Una moción de censura firmada por 33 congresistas fue presentada contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, este viernes 17. Esta decisión se debe a los cuestionamientos que tiene el titular del Minedu, por presuntos nexos con grupos extremistas, y la supuestas filtración del examen de Nombramiento Docente. La oposición, encabezada por la bancada de Renovación Popular, logró reunir la cantidad de firmas requeridas para presentar la moción. También participan legisladores de Avanza País, Podemos Perú, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

En el oficio se puede leer que la idoneidad de Gallardo “está más que cuestionada” debido a que ha tenido una actividad política vinculada a grupos radicales como Patria Roja y la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate).

También se menciona que refrendó la resolución mediante la cual se nombró a Roy Palacios Ávalos, integrante del Fenate Perú como viceministerio de Gestión Institucional del ministerio.

Adicionalmente, señalan que se ha nombrado a amigas de la hija del ministro en direcciones del ministerio con elevados sueldos. “Tal es el caso de las señoras Maritza Sánchez Perales, Carolina Lizano Espinoza y Cecilia Estrada Vargas”. En esa línea, mencionan que la hija de Gallardo despacharía con los funcionarios, lo que constituiría usurpación de funciones.

Además de las “irregularidades en el desarrollo de la Prueba Única Nacional del Consurso de Nombramiento 2021, que serviría para determinar el ingreso de los docentes a la Carrera Pública Magisterial. Ello debido a la difusión o filtración de las preguntas y el solucionario”. Y agregan que el propio ministro anunció que no se anulará la prueba para el nombramiento de docentes y calificó la idea como descabellada. “Esto último lo hace responsable político de un perjuicio a la carrera pública magisterial”.

Como se recuerda, el pasado 7 de diciembre Gallardo fue interpelado en el Congreso de la República y respondió un pliego de preguntas. Como se señala en el oficio, “sus respuestas no han satisfecho a la Representación Nacional”.





