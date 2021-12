Familia encuentra un mono en su vivienda robando comida y pide a Serfor recogerlo en Villa María del Triunfo

Foto: Pixabay

Una familia en Villa María del Triunfo lleva varios días intentando comunicarse con el Servicio Nacional Forestal (Serfor) luego de que un mono ingresara a su vivienda.

La familia conversó con RPP Noticias y mencionó que el mono entró al patio de su casa a robar la comida de las aves que crían. Detallaron que no pueden quedarse con este animal y además temen que les pueda contagiar alguna enfermedad.

“Las personas que viven a nuestro alrededor quizás crían este animal y se ha escapado porque no le dan de comer y ha caído en mi casa. Desde la tarde me intento comunicar con Serfor y no contestan”, contó la familia.

Ellos señalan además que por fiestas viajarán y no podrán cuidar del animal. Ante eso, esperan que para el día de hoy el servicio acuda a su vivienda ubicada en la urbanización Virgen de Luren, sector Nueva Esperanza.

11 RAZONES POR LAS QUE DEBES ADOPTAR ANIMALES Y NO COMPRAR

Tras la venta del zorro andino ‘Run Run’ hace algunos meses, se han encendido las alertas no solo por el tráfico de especies, sino por la venta ilegal de animales. Por ese motivo, es importante conocer las razones infinitas que tenemos para adoptar una mascota y evitar la compra de estos seres indefensos.

La semana pasada nada robó más interés en los medios de comunicación que la búsqueda de ‘Run Run’, un tierno y dulce zorrito andino que fue vendido como perro siberiano en el Centro de Lima. Este, que fue adquirido en el Jirón Ayacucho por S/. 50, fue capturado el día de hoy por Serfor (Servicio Nacional Forestal) y fue trasladado al Parque de las Leyendas, en donde recibirá la atención adecuada.

La vida no tiene precio

Los animales sienten y sufren, por lo que debemos dejar de pensar que estos son un producto que podemos conseguir a cualquier precio. Al comprar una mascota, afianzamos la creencia de que se puede hacer lo que quiera con los animales sin importar su integridad.

No ser cómplices de la venta animal

Al comprar un animal de forma ilegal, estamos apoyando y fortaleciendo el tráfico y maltrato animal. Las personas que viven de la venta de mascotas, maltratan y no respetan el ciclo de reproducción de las hembras, ya que desde sus primeros 6 meses, edad en la que la perra tiene su primera menstruación, la comienzan a aparear. Así terminan maltratando los órganos internos del animalito. Asimismo, en varias ocasiones los perros que sirven para este trabajo no gozan de atención médica correspondiente, son apareados entre familia para conservar la raza, lo que puede producir problemas de desarrollo que interfieren con la calidad de vida de los perritos.

Tendrás muchas opciones

Puedes escoger entre diferentes tamaños y edades, de acuerdo a tu gusto, tiempo, paciencia y experiencia. Si no tienes tanto tiempo para dedicarle, pero necesitas una buena compañía, puedes llevar un perro adulto de unos 5 años en adelante, ya que no te demandará mucho tiempo en sacarlo a pasear. En cambio si tienes niños en casa te recomendamos adoptar a un cachorrito para que juegue junto con ellos.

Son muy cariñosos

Los animalitos conocen quién les quiere y agradecen que le den una nueva oportunidad, por esa razón siempre estarán agradecidos con las personas que quieran ser parte de su vida; por más que le grites o le llames la atención por una travesura, ellos siempre estarán a tu lado moviéndote la cola.

Adoptarás a un animalito solito

Las centros de adopción se esfuerzan en mantener a sus habitantes caninos lo más saludables posibles; ellos se encargan de desparasitarlos, esterilizarlos y curarlos en caso estén enfermos para que el adoptante no tenga pretextos, dificultades y dudas en llevar un animalito a casa.

Te hará sentir mejor

¿Cuál es la diferencia de un animalito de raza con uno mestizo? ¡Ninguna! Todos necesitan de mucho amor y cuidados. Por ese motivo, te recomendamos que en vez de apoyar a quienes viven del maltrato de un ser indefenso, mejor te animes a adoptar uno en un centro especializado. Además de ayudarlo, tendrás un compañero y te sentirás mejor contigo mismo.

Encontrarás a un amigo único y especial

Cuando vamos a un centro de adopción o si pasamos por la calle y un perro callejero nos sigue, siempre pensamos que nosotros somos quienes los escogemos y rescatamos, pero en realidad son ellos quienes nos escogen a nosotros. Los animales tienen sensibilidad y sienten nuestras energías y vibras, la mascota se acoplará a ti e incluso copiará algunas actitudes tuyas.

Ayudarás al desarrollo del refugio animal

Cuando decidimos adoptar una mascota, ayudamos a brindar esperanza y sosiego a los refugios, ya que verán que su albergue tiene el apoyo y la mirada de las personas. Esto también les permite poder alojar a otros canes o gatitos que lo necesiten.





