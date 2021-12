Carlos Gallardo: oposición reúne los votos y presenta moción de censura contra ministro de Educación

Carlos Gallardo, ministro de Educación, responde a interpelación en el Congreso de la República.

Una moción de censura firmada por 33 congresistas fue presentada contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, este viernes 17. Esta decisión se debe a los cuestionamientos que tiene el titular del Minedu, por presuntos nexos con grupos extremistas, y la supuestas filtración del examen de Nombramiento Docente. La oposición, encabezada por la bancada de Renovación Popular, logró reunir la cantidad de firmas requeridas para presentar la moción. También participan legisladores de Avanza País, Podemos Perú, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

En el oficio se puede leer que la idoneidad de Gallardo “está más que cuestionada” debido a que ha tenido una actividad política vinculada a grupos radicales como Patria Roja y la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate).

También se menciona que refrendó la resolución mediante la cual se nombró a Roy Palacios Ávalos, integrante del Fenate Perú como viceministerio de Gestión Institucional del ministerio.

Adicionalmente, señalan que se ha nombrado a amigas de la hija del ministro en direcciones del ministerio con elevados sueldos. “Tal es el caso de las señoras Maritza Sánchez Perales, Carolina Lizano Espinoza y Cecilia Estrada Vargas”. En esa línea, mencionan que la hija de Gallardo despacharía con los funcionarios, lo que constituiría usurpación de funciones.

Además de las “irregularidades en el desarrollo de la Prueba Única Nacional del Consurso de Nombramiento 2021, que serviría para determinar el ingreso de los docentes a la Carrera Pública Magisterial. Ello debido a la difusión o filtración de las preguntas y el solucionario”. Y agregan que el propio ministro anunció que no se anulará la prueba para el nombramiento de docentes y calificó la idea como descabellada. “Esto último lo hace responsable político de un perjuicio a la carrera pública magisterial”.

Como se recuerda, el pasado 7 de diciembre Gallardo fue interpelado en el Congreso de la República y respondió un pliego de preguntas. Como se señala en el oficio, “sus respuestas no han satisfecho a la Representación Nacional”.

HIJA DE GALLARDO RESPONDE

Esta semana, en el programa de Milagros Leiva se desarrolló el tema ya que tuvieron acceso a la investigación preliminar de la Fiscalía Provincial Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de San Martín - Tarapoto. Allí se recoge el testimonio de una testigo con identidad reservada. Indica que el 8 o 9 de noviembre recibió una llamada en la que indicaron que la congresista Lucinda Vásquez Vela había pedido los exámenes de conocimiento para el nombramiento de los profesores contratados a la hija del ministro de educación Carlos Gallardo. Indica también que Vásquez y Gallardo son amigas cercanas.

Incluso señala que cuando el ministro se enteró de la situación en una reunión sintió un malestar en el pecho y dijo que presentaría su carta de renuncia.

En otro pasaje del informe, se indica que el 11 de noviembre la congresista Lucinda Vásquez viajó a Tarapoto con el examen acompañada de otros profesores. Viajaron a la ciudad de Juanjuí con la finalidad de entregar los exámenes a sus amigos docentes, “siendo estos últimos quienes indicaron a los demás profesores que el que estaba vendiendo el examen en la ciudad de Tarapoto era el profesor Jorge Fasanando Pezo y el médico activista del Minsa, Luis Zafra Carrera, quienes por orden de dicha congresista iniciaron la venta del examen a partir de las 00:00 horas del día 13 de noviembre del 2021″. Es decir, el mismo día del examen.

La testigo señala también que el 13 de noviembre la profesora Olga Carmela Chávez fue a la ciudad de Bellavista con la finalidad de vender el examen por el monto de S/ 3,000, y los docentes formaban grupos de 10 para poder alcanzar el monto solicitado.

Agrega que en cada provincia había un ‘vendedor’, debido a que se debía realizar de manera personal con la finalidad de que no se “viralicen” las respuestas.

Finalmente refiere que el dinero producto de dicha venta era entregado a la congresista Lucinda Vásquez a través de sus testaferros.

Al ser consultada por Willax, Inés Gallardo, hija del ministro negó conocer a la congresista Vásquez. “Hay gente que me saluda a la salida del ministerio y yo saludo con educación”, comentó. Sobre la acusación que habría filtrado la prueba reaccionó así: “Perdón, ¿qué me está diciendo? Me da muchísima gracia lo que usted me está diciendo, lo que usted está afirmando es una reverenda tontería. Es mentira. La congresista no es mi amiga. Me parece espectacular que hagan todas las investigaciones porque allí va a salir la verdad”.

