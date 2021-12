Congresistas no vacunados contra el COVID-19 no podrán ingresar desde hoy al Parlamento

Congresistas deberán someterse a nuevas medidas

A partir de hoy, los parlamentarios que no han cumplido con el esquema de sus vacunaciones contra COVID-19, no podrán ingresar al Congreso, como medida preventiva ante el incremento de casos por la llegada de la nueva variante ómicron al Perú.

Como se recuerda, hace unos días, la parlamentaria Sigrid Bazán afirmó que se había contagiado de este virus, motivo por el cual estará con descanso médico por 15 días.

Otra disposición de la Mesa Directiva del Congreso será la obligatoriedad del uso de la mascarilla KN95 o doble mascarilla en las instalaciones del Legislativo.

“Solicitamos a los señores congresistas, asesores y personal en general a no quitarse la mascarilla durante sus intervenciones y reuniones de trabajo”, indicó el documento.

Según un informe del diario El Comercio, el ministro de Defensa, Juan Carrasco, no registra ninguna dosis, pero aseguró que se debe a un tratamiento médico que recibe y, por ello, no se inmunizó con la vacuna.

¿QUIÉNES SON LOS PARLAMENTARIOS QUE HASTA LA FECHA NO SE HAN VACUNADO CONTRA LA COVID-19?

Américo Gonza, Janet Rivas, Wilson Quispe, Luis Alegría, Noelia Herrera y Elizabeth Medina, no cuentan con ninguna vacuna.

Por su parte, Luis Alegría, de Fuerza Popular, aseguró que no se va a vacunar por “una decisión personal” porque “siempre me he escapado de la medicina”, pero descartó ser antivacunas.

Sobre Noelia Herrera se supo que se contagió de COVID-19 cuando estaba por inocularse y luego por indicación médica no pudo hacerlo.

Por otro lado, Óscar Zea, Alex Flores, Miguel Siccia, Abel Reyes, Lucinda Vásquez, Carlos Zeballos, Mery Infantes, solo tienen una dosis, según registros del Minsa.

En el caso de Infantes, indicó que recién se vacunó porque presentaba un tema médico.

Cabe mencionar, que hay congresistas que se vacunaron en el extranjero, pero no figuran sus dosis en los registros del Minsa. Entre ellos figuran: Diego Bazán, Alejandro Cavero, Adriana Tudela, Rosselli Amuruz, Patricia Chirinos, José Luis Elías, Carlos Anderson, David Jiménez, Juan C. Lizarzaburu, Milagros Jáuregui, María Agüero.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA?

A través de un comunicado, el Congreso de la República ha interpuesto una serie de normas para evitar la propagación de nuevos casos de COVID-19.

* Se han realizado más de 2500 pruebas de descarte al personal que realiza trabajo presencial desde el mes de julio a la fecha como medida de prevención.

* El uso de la mascarilla KN95 o doble mascarilla es obligatorio en todas las instalaciones del parlamento por lo que solicitamos a los señores congresistas asesores y personal en general a no quitarse la mascarilla durante sus intervenciones y reuniones de trabajo.

* En cumplimiento con el Decreto Supremo número 1279-2021-PCM, el ingreso a las instalaciones del Congreso de la República será solo para las personas que cuenten con al menos dos dosis de la vacuna contra la Covid-19.

* El personal que no tenga su esquema de vacunación completo debería realizar labores remotas, de acuerdo con la normativa vigente.

* Se viene impulsando la vacunación de los trabajadores a través de las campañas de inoculación la última semana 193 personas incluidos 13 congresistas actualizaron sus dosis de refuerzo.

* Desde la mesa directiva exhortamos a todos los trabajadores y a los señores congresistas acatar las disposiciones sanitarias para evitar la propagación de COVID-19 y cuidar a los trabajadores ya sus familias.

El dato:

Este martes 21 de diciembre, el Pleno del Congreso se reunirá para debatir la moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo. Es por eso, que desde tempranas horas, personal que labora en este lugar, deberá seguir las normas interpuestas por la Mesa Directiva.

Asimismo, los parlamentarios que no hayan cumplido con su esquema de vacunación, no podrán ingresar al hemiciclo.

Hasta la fecha y según lo confirmado por el Minsa, son 12 los casos registrados de la nueva variante ómicron en el país.

