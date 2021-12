Sigrid Bazán dio positivo a COVID-19: “Ya empecé una estricta cuarentena”

Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú. Foto: Agencia Andina.

La congresista Sigrid Bazán (Juntos por el Perú - JPP) informó que había dado positivo a una prueba de detección de COVID-19 y que se están realizando las acciones correspondientes luego de identificado el cerco epidemiológico.

“Quiero informar que acabo de dar positivo para Covid-19. Inmediatamente, y en cumplimiento de los protocolos establecidos, ya empecé una estricta cuarentena. Asimismo, se están realizando las acciones correspondientes luego de identificado el cerco epidemiológico”, escribió la parlamentaria en su cuenta de Twitter.

Sigrid Bazán agradeció al personal médico del Congreso de la República “por su labor responsable e impecable”. “Seguimos fuertes y de buen humor, esperando a que esto pase”, agregó.

Las últimas apariciones públicas de la congresista de Juntos por el Perú fueron el jueves y el viernes durante las sesiones donde se aprobaron proyectos de ley como la restricción a la convocatoria a referéndum para reformas constitucionales y el reconocimiento de prácticas pre y profesionales.

SIGRID BAZÁN SE “AVERGÜENZA” DE ESTE CONGRESO

Sigrid Bazán tuvo duros calificativos contra el Congreso de la República durante el debate si se admitía la moción de censura contra la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, por una denuncia sobre un supuesto discurso antigobierno en su visita oficial a España. La iniciativa de Guillermo Bermejo no tuvo mayores adhesiones y fue rechazada con 81 votos en contra.

“Debo decir que estoy bastante decepcionada de este Congreso. Algo que he aprendido a mis 31 años al ser congresista, es que lo que importa de estas intervenciones es que las escuche la gente; me da igual si las escuchan los otros congresistas. Ese 70% de gente que cree que este Congreso es un circo. A mí me avergüenza este Congreso, a la prensa que nos ve, me avergüenza este circo en el que nos hemos convertido y me avergüenza ver a la gente afuera gritar que cierren el congreso”, comentó.

Esto derivó en que un grupo de congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País presenten una denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso de la República contra la legisladora por supuestamente vulnerar el código de ética parlamentaria y el reglamento del Congreso.

Al conocerse la noticia, las congresistas Isabel Cortez y Ruth Luque mostraron su respaldo a Sigrid Bazán, a través de sus cuentas de Twitter.

“Quieren mandar a mi compañera Sigrid a Ética por decir lo que más del 70% de peruanos piensan sobre este Congreso que más que trabajar se dedica a desestabilizar y querer vacar al presidente. Mi rechazo rotundo y mi apoyo completo a mi compañera [Sigrid Bazán]. No les tememos”, escribió Cortez en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Ruth Luque decidió lanzar un mensaje un poco más encriptado y de ánimos a su compañera de bancada.

“Mientras entre ‘amigos’ se ‘cuidan’ a otr@s se les quiere llevar a ética por hablar de gestiones pasadas en investigaciones de corrupción. No se puede mencionar Fujimori o Castañeda. A la corrupción se le enfrenta también con memoria y sin miedo. Aquí seguimos fuertes compañeras”, concluyó.

