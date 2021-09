Dalia Durán no quiere hablar más de John Kelvin: “No sé nada del señor, tampoco me importa”

En julio del 2021, la cantante denunció al exintegrante del Grupo 5 por haberla agredido física y sexualmente. (Foto: Instagram)

La cantante cubana Dalia Durán, quien fue protagonista de un terrible caso de agresión por parte de su expareja John Kelvin , habló con un diario local sobre el cumbiambero y también sobre sus planes a futuro en Perú, país donde dio a luz a sus hijos.

La coanimadora de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ reveló que no ha mantenido comunicación alguna con John Kelvin desde la audiencia de apelación que solicitó el cantante para acortar su prisión preventiva en el penal de Lurigancho, la que finalmente fue rechazada.

Al respecto, Dalia Durán afirmó que ya se realizaron todas las diligencias correspondientes, por lo que no hay necesidad de verse las caras nuevamente.

“No hay nada que ver. No sé nada del señor, tampoco me importa ”, señaló para El Popular.

Asimismo, la artista extranjera confesó que está asistiendo a terapia junto a sus hijos para dejar atrás el episodio de violencia doméstica que sufrió a manos de John Kelvin. “Es un proceso muy difícil”, consideró.

Por otro lado, Dalia Durán señaló que ya no está recibiendo amenazas de muerte. Recordemos que ella pidió garantías por su vida tras denunciar a su expareja por agresión física y sexual. “A Dios gracias eso ya pasó. Estoy tranquila viviendo en otro lugar de Lima”, añadió.

NO LE CIERRA LAS PUERTAS AL AMOR

Pese a la denuncia de agresión que interpuso contra su aún esposo John Kelvin, Dalia Durán ha expresado sus deseos de volver a enamorarse en tierras peruanas.

“El amor verdadero es algo bello y uno nunca debe cerrarle las puertas a las cosas bonitas que se presentan en la vida, siempre que estas te llenen de felicidad y paz. Las cosas que nos causan dolor jamás serán buenas compañeras”, expresó al mencionado medio.

Sin embargo, la cantante cubana manifestó que el bienestar de sus hijos está por encima de todo, por lo que no tiene planeado iniciar una relación amorosa por el momento.

“No descarto volver a enamorarme y tener un buen hombre en mi vida. Eso siempre pensando primero en mis hijos. Cuando una es madre tiene que ser demasiado cuidadosa con esos temas ”, expresó.

“Tampoco me interesa en estos momentos. Mis hijos serán por la eternidad, las únicas personas especiales en mi vida, por ellos todo. Mejor estoy sola ahora”, añadió.

DALIA DURÁN EN TRÁMITES PARA NACIONALIZARSE

Aunque Dalia Durán tuvo intenciones de migrar a otro país al lado de sus pequeños hijos, la cubana ha decidido quedarse en Perú y hasta desea iniciar los trámites para obtener la nacionalidad peruana.

“Eso anhelo, tengo 5 hijos nacidos en Perú y llevo muchos años en este bello país. Que baje la pandemia, para iniciar los trámites ”, señaló para el asombro de sus seguidores, quienes no dudaron en apoyarla a través de las redes sociales desde que se hizo pública su denuncia por violencia doméstica.

¿QUÉ PASÓ ENTRE DALIA DURÁN Y JOHN KELVIN?

En julio del 2021, Dalia Durán denunció a John Kelvin por haberla agredido físicamente en su departamento ubicado en el distrito de San Miguel . Esto ocurrió la madrugada del 5 de julio.

“Abro la puerta y lo primero que hace es meterme un puñete de la nada, en el lado izquierdo, un puñete muy fuerte. Eché llave, me metí a mi cuarto y le dije: ‘qué te pasa’. No hubo ninguna discusión de por medio. Un puñete fuerte, me dejó privada. Me meto en mi cuarto para dormir, no le dije nada”, dijo en el espacio conducido por Magaly Medina.

Pero no solo eso, según manifestó la cubana en el programa ‘Magaly TV, La Firme’, el exintegrante del Grupo 5 también la agredió sexualmente aquel día .

”Me quitó el edredón, me quitó la ropa interior, él se quitó su ropa y la desparramó en todo el cuarto. Me forzó a tener intimidad, yo le había dicho a él que no me podía tocar”, detalló.

SIGUE LEYENDO: