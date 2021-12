Magaly Medina estalla contra Dalia Duran por defender a su agresor John Kelvin: “Todo el Perú vio tu cara destrozada”

Magaly Medina arremete contra Dalia Duran. (Foto: captura de TV/ Instagram)

Magaly Medina no pudo contener su indignación contra Dalia Duran, quien pide la liberación de John Kelvin, su agresor. Este 17 de diciembre, la periodista usó su programa para referirse a la conductora de Panamericana TV, a quien le recomendó buscar ayuda psicológica para ella y para sus hijos.

Duran señala que hará todo para que el padre de sus hijos no se quede en la cárcel, pues no es ningún delincuente, solo le fue infiel muchas veces. Ante ello, Medina no dudó el recordarle que también fue el hombre que la golpeó brutalmente.

“Él, que fue a la cárcel porque la abolló, porque la golpeó, porque no se pudo contener y la agarró a golpes, entonces yo no sé de qué estamos hablando cuando hay mujeres como Dalia Durán a las que no logro entender”, dijo Magaly bastante consternada.

“Al parecer no ha llevado la suficiente terapia, aunque ella decía que tenía un psicólogo, no ha llevado suficiente terapia porque no ha logrado, creo yo, todavía quererse como una persona se debe de querer a sí misma”, dijo.

“Ella está pensando en liberarlo y las declaraciones que da son sorprendentes”, acotó la conductora de TV, cuyo reportero tuvo una extensa entrevista con la rubia. Aquí, la joven sale en defensa de su expareja, y dice que no merece estar en la cárcel.

“¿Cómo podemos entender la lucha de tantas mujeres del sistema, cómo podemos hacer que el sistema funcione si las mujeres víctimas son las primeras en retractarse de aquello que hacen?”, respondió Magaly Medina.

“NO FUE UN BUEN PADRE”

La conductora refutó a Dalia, quien calificó al contante como un buen padre. “Él no respetó el derecho de sus hijos al no respetarte a ti como madre (...) él es mal padre y mal esposo porque no te respetó a ti, la madre de sus hijos, al no respetarte, al pegarte, al golpearte, al humillarte, al serte infiel, al constantemente rebajarte, como hizo, te trató como un trapeador, entonces no estaba respetando a sus hijos”, recalcó.

“¿Cómo puedes decir que no han encontrado pruebas? Tú, tú, que todo el Perú vio tu cara destrozada, moreteada, cómo puedes decir eso. Que no hayan más pruebas es porque tú no se las quieres proporcionar a la justicia”, acotó.