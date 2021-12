Un asteroide gigante y peligroso rozará la Tierra este sábado

¿Qué es un asteroide? Planeta de poco volumen cuya órbita se encuentra entre las de Marte y Júpiter.

Los científicos de todo el mundo se encuentran alertas por lo que será el roce que tendrá nuestro planeta Tierra con un asteroide conocido para los estudiosos de los cuerpos rocosos del espacio. En el mes de noviembre se dio a conocer la fecha aproximada en el que se realizaría este encuentro. Su llegada al espectro genera preocupación, y fascinación, ya que este tiene el tamaño de la Torre Eiffel, la cual tiene 325 metros de altura con sus 116 antenas.

Los profesionales de la NASA y estudiosos de varios países estarán atentos a lo que este puede ocasionar con su paso cercano al planeta habitado por todos los humanos. Aunque puede causar alarma en el mundo, hay que precisar que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio admitió que no existe un asteroide con la posibilidad de impactar con la Tierra en los próximos cinco años. Pese a este alcance, el evento no deja de ser un peligro latente.

¿QUÉ ES UN ASTEROIDE?

La NASA nos explica que los asteroides son pequeños objetos rocosos que orbitan alrededor del Sol. Aunque den vueltas alrededor del cuerpo luminoso como los planetas, son mucho más pequeños. Estos son considerados como pequeños objetos rocosos que orbitan alrededor de la enorme estrella.

NEREUS, EL ASTEROIDE DE 330 METROS

Una publicación de National Geographic hizo una advertencia sobre el avistamiento de un asteroide en el mes de noviembre. Precisaron que un grupo de científicos de la NASA captó la presencia de 4660 Nereus, un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel que pasará muy cerca de la Tierra en diciembre del 2021.

¿Qué tan cerca estará de nosotros? Según los cálculos que se han realizado por los especialistas, Nereus pasará a sólo 2,4 millones de millas (3,9 millones de kilómetros) de la Tierra el 11 de diciembre. Se trata de “una distancia de potencial peligro”, pero que no implica que impacte sobre nuestro planeta. Este cuerpo espacial volverá a pasar cerca de nuestro globo el 14 de febrero de 2060.

Este objeto rocoso fue visto por primera vez en 1982. Desde esa fecha han existido proyectos para visitarlo, es por eso que se organizaron misiones, como la NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous-Shoemaker) de la NASA y la misión japonesa Hayabusa, las cuales han tenido en su mira la superficie del asteroide, pero hasta el momento dicha idea no se ha llevado a cabo.

DATO CURIOSO

Para rastrear cuerpos en el espacio se creo la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA, un área que se dedica a la exploración de los asteroides y las amenazas que estas puedan causar a la población mundial. Su labor principal es hacer seguimiento y advertir sobre los riesgos de que un asteroide cambie su trayectoria y se dirija a la Tierra con el peligro de ejercer un posible impacto.

La NASA ha definido como “potencialmente peligroso” al asteroide 2009 JF1, ya que podría impactar contra la Tierra el 6 de marzo del año 2022 a las 08:34 horas, según ha informado la agencia espacial, aunque también estima que la probabilidad de impacto es de 1 entre 3.800 (un 0,026%).

La fecha establecida para la colisión se ha concretado tras la observación exhaustiva del asteroide a través de un sistema de monitoreo de colisiones de la agencia espacial estadounidense que cataloga a los objetos cercanos al planeta según su tamaño, velocidad, dimensiones y año en el que se cree que se producirá el impacto.

Esta roca espacial está suficientemente cerca como para considerarse una amenaza para la Tierra. Los asteroides son cuerpos celestes, los cuales se mueven en órbitas, ya sean de excentricidad escasa o considerable alrededor del Sol, y cuya inclinación sobre la elíptica puede ser de cualquier ángulo.

SEGUIR LEYENDO