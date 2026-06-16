Tomás Gálvez remueve al fiscal del caso Los Waykis en la Sombra por fallo del TC a favor de Mateo Castañeda

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, removió al fiscal del caso Los Waykis en la Sombra, la presunta organización criminal criminal liderada por el hermano de la expresidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y donde su exabogado Mateo Castañeda habría sido el brazo legal.
Como se recuerda, en enero de este año, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de Mateo Castañeda, anuló la investigación preparatoria en su contra y ordenó que se excluya al fiscal Carlos Ordaya del caso Los Waykis en la Sombra (carpeta fiscal 7-2024).
Ahora, el fiscal Ordaya ha sido removido de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, despacho que absorbió al Eficcop tras su desactivación, y podría ser investigado disciplinariamente por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
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Según la 1709-2026-MP-FN publicada este martes 16 de junio, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios envió a Tomás Gálvez un oficio dando cuenta de las presuntas irregularidades advertidas por el TC en su sentencia a favor del exabogado de Dina Boluarte. El coordinador es, nada más y nada menos, que el polémico fiscal superior titular Reggis Oliver Chávez Sánchez. Infobae publicó un informe detallado sobre los antecedentes del referido magistrado.
Sacan al fiscal Ordaya
Ahora, Tomás Gálvez decidió dar por concluida la designación de Carlos Ordaya como fiscal provincial provisional de Lima Centro. Ello, dice, para “salvaguardar la integridad de la función fiscal, la confianza ciudadana, la imagen institucional del Ministerio Público y para garantizar un servicio eficiente y eficaz”.
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Gálvez lo envía de su regreso a su plaza de origen como fiscal adjunto provincial titular de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Terrorismo y Lesa Humanidad, Distrito Fiscal de Huánuco.
Carlos Ordaya pasará de ver casos de corrupción de funcionarios a casos de violaciones a los derechos humanos y terrorismo en Huánuco. Además, ya no se desempeñará como fiscal provincial, sino como fiscal adjunto provincial.
Y por si no fuera poco, Tomás Gálvez decide comunicar a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para “los fines pertinentes”. Es decir, que evalúe si inicia o no un proceso disciplinario contra el fiscal Ordaya por su actuación como fiscal del caso Los Waykis en la Sombra.
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El TC y Mateo Castañeda
El TC fundamentó su fallo a favor de Mateo Castañeda en el precedente establecido en el caso Arsenio Oré Guardia, según el cual los allanamientos a estudios de abogados exigen una fundamentación reforzada por parte del juez que autoriza la diligencia, dado que en esos espacios hay información protegida por el secreto profesional. En ese caso, el tribunal también determinó que el fiscal José Domingo Pérez no podía investigar a Oré Guardia porque era, al mismo tiempo, agraviado de la presunta obstrucción que se le atribuía al abogado en el caso Cócteles.
El TC trasladó ese razonamiento al caso de Castañeda. El Eficcop allanó su estudio jurídico pese a que el fiscal Carlos Ordaya habría sabido que se trataba de un despacho legal y no de una vivienda. Para el tribunal, la falta de precisión en la solicitud de allanamiento abrió la puerta a que el juez autorizante no delimitara el alcance de la diligencia y, con ello, se vulnerara el secreto profesional de los abogados que ejercían la defensa.
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El segundo argumento apunta a la imparcialidad del propio Ordaya. El fiscal abrió una investigación contra Castañeda por presunta organización criminal —Carpeta Fiscal 7-2024— cuando la conducta que se le reprochaba al abogado habría afectado otra investigación que el mismo Ordaya ya conducía, la Carpeta Fiscal 11-2023. Al acumular luego ambas carpetas, el tribunal detectó una “manifiesta incompatibilidad” en el ejercicio de sus funciones y concluyó que no existían garantías de que Ordaya actuara con imparcialidad y objetividad.
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