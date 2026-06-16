Ignacio Buse hace historia en Queen’s: Perú vuelve a celebrar un triunfo ATP sobre césped luego de 23 años

Ignacio Buse rompe una sequía de 23 años y devuelve al tenis peruano una victoria ATP sobre césped. Crédito: REUTERS

Ignacio Buse continúa ampliando los límites de la mejor temporada de su carrera. El peruano consiguió este martes 16 de junio una victoria histórica al derrotar al estadounidense Marcos Giron por 3-6, 7-5 y 7-6(8) en la primera ronda del ATP 500 de Queen’s, resultado que le permitió clasificar a los octavos de final y, al mismo tiempo, romper una larga espera para el tenis nacional.

La raqueta número uno del Perú en la actualidad logró imponerse en un partido que parecía perdido por momentos. No solo remontó un set de desventaja, sino que además salvó tres puntos de partido en el ‘tie break’ decisivo para sellar una de las victorias más importantes de su joven trayectoria profesional.

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Más allá de la clasificación a la siguiente ronda, el triunfo de Ignacio Buse tiene un valor histórico. El ‘Colorado’ se convirtió en el primer peruano en ganar un partido ATP sobre césped en más de dos décadas. La última victoria nacional en esta superficie se había registrado en Newport 2003, cuando Iván Miranda consiguió avanzar en el torneo estadounidense.

Desde esa victoria, ningún representante nacional había logrado celebrar un triunfo en cuadros principales del circuito ATP sobre hierba. La estadística cobra aún más relevancia si se toma en cuenta la escasa tradición de jugadores peruanos compitiendo regularmente en esta superficie, predominante en la gira previa a Wimbledon.

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En el ATP 500 The HSBC Championships de Queen’s, Ignacio Buse superó al estadounidense Marcos Giron y accedió a la siguiente ronda del torneo londinense. Facebook Tennis TV

La remontada que sorprendió en Queen’s

El encuentro comenzó favorable para Giron, quien aprovechó su experiencia en césped para quedarse con el primer set por 6-3. El estadounidense llegaba con antecedentes importantes en esta superficie e incluso había conquistado un título ATP en Newport.

Sin embargo, Ignacio Buse encontró respuestas cuando más las necesitaba. En el segundo parcial elevó su nivel desde el fondo de la cancha, sostuvo la presión en sus turnos de saque y consiguió un quiebre clave para llevarse el set por 7-5.

La definición quedó reservada para un tercer parcial extremadamente parejo. Ninguno de los dos cedió terreno y todo se resolvió en un ‘tie break’ cargado de tensión. Allí apareció la versión más competitiva del peruano. Con tres puntos de partido en contra, resistió la presión, mantuvo la agresividad en los intercambios y terminó cerrando el desempate por 10-8 para completar una remontada memorable en Londres.

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La actuación de Buse confirma que su crecimiento no se limita a la tierra batida, superficie donde consiguió los mejores resultados de la temporada y consolidó su ascenso en el top 50 del ranking ATP. Queen’s representaba una incógnita para el peruano, que disputaba su primer torneo ATP sobre césped. No obstante, logró adaptarse rápidamente a las condiciones de juego y superó a un rival mucho más experimentado en esta clase de canchas.

El triunfo de ‘Nacho’ refuerza la imagen de un jugador cada vez más completo y competitivo, capaz de trasladar su confianza a escenarios y superficies diferentes. Su siguiente desafío será los octavos de final del ATP 500 de Queen’s, donde se medirá con el estadounidense Brandon Nakashima, actual número 32 del ranking mundial.

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Ignacio Buse celebró su primer triunfo en césped. Crédito: María Paula Regalado

El siguiente rival de Buse

Su próximo desafío será Brandon Nakashima. El estadounidense, actual número 32 del mundo, avanzó a los octavos de final tras imponerse con autoridad al húngaro Marton Fucsovics y representa una prueba de mayor exigencia para el peruano en el césped londinense.

Más allá de lo que ocurra en la siguiente ronda, Buse ya dejó una huella en Queen’s. Además de asegurar 44 puntos para el ranking ATP, puso fin a una espera de 23 años sin triunfos peruanos en césped dentro del circuito y confirmó que el gran momento que atraviesa no entiende de superficies. Su primera experiencia ATP sobre hierba terminó convirtiéndose en una jornada histórica para el tenis nacional.

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