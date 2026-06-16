Perú recupera libro histórico de hijo de Francisco Bolognesi: Permaneció en Chile tras la Guerra del Pacífico

El coronel Francisco Bolognesi fue fundamental para el Perú en la Guerra del Pacífico.

El Ministerio de Cultura (Mincul) anunció la recuperación de un libro patrimonial que perteneció a un hijo de Francisco Bolognesi y que permanecía en territorio chileno desde tiempos de la Guerra del Pacífico.

La obra, identificada como “Prontuario de ordenanza para el ejército”, fue escrita en 1869 por el autor uruguayo Juan Espinosa de los Monteros Lanza y presenta la inscripción “E. Bolognesi. Lima, mayo 7 de 1877”, lo que permitió confirmar su vínculo con Enrique Bolognesi, sexto hijo del héroe nacional peruano.

Según informó el Mincul, el libro fue devuelto gracias a la iniciativa de Fernando Andrés Rosa Vásquez, ciudadano chileno y director del Archivo Fotográfico del Instituto Salesiano de Valdivia.

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Rosa Vásquez relató que recibió el ejemplar de su padre, aunque desconocía el modo exacto en que la pieza llegó a su familia. De acuerdo con el informe técnico de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), el libro habría pertenecido a Gerónimo Rosa, antepasado del donante y médico durante el conflicto entre ambos países.

La historia de este ejemplar se remonta a los años más duros de la ocupación de Lima. El expolio de bienes culturales durante la Guerra del Pacífico dispersó objetos y documentos peruanos, entre ellos el libro de Enrique Bolognesi, quien perdió la vida en la defensa de la capital en 1881. El texto, tras salir de Perú, fue preservado en Chile durante generaciones, según reveló el análisis técnico de la BNP.

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Perú recupera desde Chile libro que perteneció a un hijo de Francisco Bolognesi.

Repatriación y verificación oficial

La entrega formal del libro se realizó en la sede del Ministerio de Cultura en Lima, donde especialistas de la BNP, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la propia cartera cultural verificaron su autenticidad y estado de conservación.

Durante el acto, Mariela Pérez Aliaga, directora general de Defensa del Patrimonio Cultural, y César Arriaga Herrera, director de Protección de las Colecciones de la BNP, firmaron el acta de recepción, asegurando que la obra quedará bajo custodia del Estado peruano.

La obra “Prontuario de ordenanza para el ejército” es considerada por la BNP una fuente excepcional para la historia jurídica del país.

El texto reúne normativas que adaptaron las ordenanzas militares españolas a la realidad del joven Estado peruano en el siglo XIX, en una época en la que aún no existía un Código de Justicia Militar propio.

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Carta entre hermanos

Hace unos meses también se recuperó una carta manuscrita de Federico Bolognesi Medrano dirigida a su hermano Enrique, en la que se informaba sobre la salud de su madre. Ambos hermanos, hijos del matrimonio entre Francisco Bolognesi y Manuela Medrano Silva, murieron durante la defensa de Lima, según consignó la BNP.

El Ministerio de Cultura recalcó que la protección legal y física del libro queda garantizada bajo la custodia de la entidad rectora del patrimonio bibliográfico nacional.

El Ministerio de Cultura invitó a la ciudadanía a colaborar en la defensa del legado cultural peruano, brindando canales específicos para denunciar actos de tráfico ilícito de bienes culturales, incluyendo un número de WhatsApp (976 066 977), una dirección de correo electrónico (atenciondedenuncias@cultura.gob.pe) y la plataforma web http://denunciaspc.cultura.gob.pe/. La cooperación entre instituciones y la contribución ciudadana han permitido fortalecer el resguardo del patrimonio nacional.

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