Melgar cierra un partido de práctica contra LDU, en Quito: duelo servirá de preparación con miras a la reanudación de la Liga 1 2026

No hay descanso en FBC Melgar. El cuerpo técnico de Miguel Rondelli desea aprovechar al máximo el parón FIFA por la Copa del Mundo. De ahí que haya sugerido la realización de partidos amistosos de nivel. Los altos mandos de la institución escucharon la solicitud y la cumplieron a cabalidad al organizar un lance contra Liga Deportiva Universitaria de Quito.
Al no querer ritmo, los ‘albos’ aceptaron que los ‘rojinegros’ sean su oponente en un juego de preparación, que se llevará a cabo este miércoles 17 de junio (17:00 horas locales) en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El escenario mantendrá sus puertas cerradas por petición de los estrategas de ambos clubes.
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La idea del encuentro amistoso es que tanto Tiago Nunes como Miguel Rondelli saquen conclusiones importantes que permitan mejorar detalles de sus respectivos equipos. De tal manera que el resultado será lo de menos en Quito. A Melgar, de hecho, le servirá mucho más sabiendo que el Torneo Clausura 2026 será un espacio de reivindicación.
Consignar que el partido de intertemporada contará con un condimento demasiado especial para Kevin Minda, reciente incorporación del bloque de Arequipa, quien en sus últimos años representó con orgullo y honor la camiseta de LDU de Quito, aunque sin las expectativas anheladas.
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Tras la evaluación en tierras ecuatorianas, FBC Melgar no descarta mantenerse en el país para cerrar otros envites preparatorios con oponentes de igual perfil. En ese sentido, no sonaría extraño que Universidad Católica (E) entre en las valoraciones, considerando que fue uno de los lugares de destape del DT Rondelli.
Liga de Quito, entretanto, no se conforma con su duelo ante los ‘rojinegros’ y ha cerrado otro amistoso más frente a Aucas. A excepción de Gonzalo Valle y Ricardo Adé, quienes han respondido al llamado de sus selecciones para disputar el Mundial 2026, el resto de plantel se encuentra a disposición de Tiago Nunes.
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Andadura arequipeña
FBC Melgar ha mostrado una campaña marcada por la irregularidad en la Liga 1. La llegada de Miguel Rondelli al banquillo supuso un cambio en la estructura del equipo, aportando mayor solidez al plantel.
Bajo la dirección del técnico argentino, el conjunto de Arequipa consiguió reorganizarse y recuperar su competitividad en diversos escenarios. La nueva conducción permitió al ‘león del sur’ recobrar su memoria futbolística.
La recuperación de Melgar quedó reflejada en el tramo final del Apertura 2026. En ese periodo, los rojinegros mantuvieron un invicto de cinco fechas, resultado que fortaleció el ánimo del grupo.
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A pesar de esta mejora, los hinchas expresaron preocupación tras la sorpresiva derrota en el debut de la Copa de la Liga ante Tacna Heroica. El resultado interrumpió la racha positiva que el equipo había consolidado en el torneo local.
En ese encuentro, el cuerpo técnico optó por presentar una alineación alternativa. Se priorizó la participación de jugadores con menor regularidad en la Liga 1, buscando dar minutos a todo el plantel.
La caída ante Tacna Heroica, aunque inquietó a los simpatizantes, no es interpretada como un fracaso por Miguel Rondelli. El entrenador mantiene como objetivo central el rendimiento en la reanudación de la Liga 1.
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