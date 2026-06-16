Perú

Médicos del Hospital Sabogal logran proeza médica al salvar a mujer de 66 años con una compleja cirugía cardíaca

La cirugía duró cinco horas y se realizó mediante una incisión de solo cinco centímetros, lo que permitió una recuperación más rápida para la paciente

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Primer plano de dos cirujanos con batas, gorros y mascarillas en un quirófano iluminado. Se observa una lámpara quirúrgica en el fondo
Un equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren realiza una cirugía cardíaca de alta complejidad para reemplazar la válvula aórtica de una paciente de 66 años. (Foto: EsSalud)

Un equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren realizó una cirugía de alta complejidad que permitió salvar la vida de una asegurada de 66 años, mediante el reemplazo de la válvula aórtica por una prótesis biológica. La intervención se ejecutó con una técnica mínimamente invasiva y buscó acelerar la recuperación de la paciente.

La operación se llevó a cabo en el marco de los procedimientos especializados del Seguro Social de Salud (EsSalud) y se convirtió en un nuevo desafío para el servicio cardiovascular del hospital, debido a la condición simultánea de la válvula del corazón y de la arteria aorta.

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La intervención duró cinco horas y requirió un acceso quirúrgico reducido: los especialistas practicaron un corte de cinco centímetros en el pecho para realizar el reemplazo valvular y la corrección de un segmento comprometido de la aorta, con el objetivo de disminuir el impacto del procedimiento y favorecer una rehabilitación más temprana.

Vista exterior del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren con fachada azul y blanca, amplias ventanas, césped, un letrero direccional y la bandera peruana
El Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, donde un equipo médico realizó una cirugía cardíaca de alta complejidad, se muestra con su fachada principal y bandera peruana. (Foto: EsSalud)

Los síntomas que llevaron a descubrir una peligrosa afección en el corazón

La paciente, Katy Müller Medina, acudió a un chequeo médico luego de presentar agotamiento y falta de aire. Tras la evaluación, los médicos le diagnosticaron estenosis aórtica severa, un estrechamiento grave de la válvula aórtica que dificulta el flujo normal de sangre desde el corazón hacia el resto del organismo.

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A esa condición se sumó un hallazgo de alto riesgo: la arteria aorta, encargada de distribuir la sangre al cuerpo, presentaba una dilatación descrita por los especialistas como similar a un “globo debilitado”. Esta alteración aumentaba la probabilidad de una complicación crítica, por lo que el abordaje debía resolver ambos problemas en un solo acto quirúrgico.

En ese contexto, el equipo médico definió un plan que combinó precisión técnica y criterios clínicos vinculados a la edad de la paciente, con el fin de devolverle estabilidad cardiovascular y permitirle retomar sus actividades en el menor tiempo posible.

Cirugía mínimamente invasiva permitió corregir problemas del corazón

El doctor Pedro Rojas Sánchez, cirujano cardiovascular del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, explicó que la cirugía se realizó con un enfoque de vanguardia. “La cirugía consistió en reemplazar la válvula aórtica por una prótesis biológica adecuada para su edad. Aparte de ello, se reemplazó todo el segmento de la aorta, el vaso sanguíneo más importante del cuerpo, por una prótesis especial”, detalló.

Un doctor sonriente con bata blanca y gafas le da la mano a una mujer con camisa azul claro, ambos frente a un fondo azul y blanco con logos de EsSalud
El Dr. Pedro Rojas Sánchez saluda a Katy Müller Medina tras su exitosa cirugía de reemplazo de válvula aórtica y aorta en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. (Foto: EsSalud)

La intervención tuvo una duración total de cinco horas y, pese a su complejidad, se efectuó mediante un abordaje de cirugía mínimamente invasiva. Según lo informado, el acceso se realizó con un corte de aproximadamente cinco centímetros en el pecho, lo que permitió ejecutar el reemplazo valvular y el reemplazo del segmento afectado de la aorta sin recurrir a una apertura más extensa.

El procedimiento demandó coordinación entre especialidades y un control riguroso de cada etapa, debido a la doble corrección: por un lado, el problema valvular que limitaba el paso de sangre; por otro, la dilatación de la aorta que elevaba el riesgo para la paciente.

Paciente retomará sus actividades gracias a una recuperación favorable

El doctor Rojas Sánchez subrayó que el uso de una técnica mínimamente invasiva prioriza el bienestar del paciente. “El procedimiento se realizó mediante una cirugía mínimamente invasiva, con un corte de aproximadamente cinco centímetros en el pecho”, explicó, al precisar que el objetivo fue reducir la agresión al organismo sin perder eficacia quirúrgica.

Un médico con bata blanca y una mujer de cabello oscuro sonríen mientras sostienen un cartel azul en forma de corazón con la palabra "Gracias EsSalud" en blanco
El Dr. Pedro Rojas Sánchez y la paciente Katy Müller Medina celebran el éxito de la compleja cirugía cardíaca realizada en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, tras reemplazar su válvula aórtica y un segmento de la aorta. (Foto: EsSalud)

De acuerdo con el especialista, este tipo de abordaje ofrece beneficios concretos: menos dolor, una recuperación más rápida y la posibilidad de iniciar la rehabilitación en menos tiempo, factores que influyen directamente en el retorno progresivo a las actividades habituales.

Tras el procedimiento, la paciente destacó el acompañamiento de su familia y agradeció al personal médico que la atendió en el Seguro Social de Salud (EsSalud). “Agradezco mucho al doctor Pedro Rojas y a todo el equipo de EsSalud. Han hecho un excelente trabajo conmigo. Muchas bendiciones para ellos”, manifestó.

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