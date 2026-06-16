Estos son los errores que hacen que gastes más agua sin darte cuenta

Aunque llenar grandes depósitos o hacer limpiezas extensas implica un mayor uso, existen otros factores menos visibles que también elevan el consumo. Foto: Samsung

El consumo de agua en el hogar puede incrementarse sin que necesariamente existan cambios grandes en la rutina familiar. Muchas veces, el aumento del recibo responde a situaciones pequeñas que pasan inadvertidas, como fallas en instalaciones, aparatos con desperfectos o costumbres diarias que generan un gasto acumulado. Estos problemas suelen mantenerse durante semanas o meses antes de ser identificados.

Aunque actividades como llenar depósitos grandes o realizar limpiezas extensas suelen asociarse con un mayor uso del recurso, existen otros factores menos evidentes que pueden tener un impacto importante. Las fugas internas, los equipos poco eficientes y algunas prácticas repetidas dentro y fuera de la vivienda están entre las principales causas de un consumo innecesario.

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Fugas internas y fallas en instalaciones

Uno de los desperdicios más difíciles de detectar ocurre cuando el problema está oculto. Los inodoros, por ejemplo, pueden perder agua de manera constante debido a daños en la válvula o en sus mecanismos internos, provocando que el flujo continúe sin que el usuario lo note. Este tipo de falla puede permanecer durante largos periodos porque no genera señales tan claras como una tubería rota.

En Perú, la Sunass ha advertido sobre las pérdidas que pueden ocasionar los servicios sanitarios en mal estado. Además, los tanques elevados y otras conexiones también pueden presentar filtraciones que no siempre son visibles, pero que terminan reflejándose en el pago mensual del servicio.

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Los grifos con goteos constantes también representan un problema. Aunque una pérdida pequeña puede parecer poco relevante, la acumulación diaria puede convertirse en un volumen considerable de agua desperdiciada. Los empaques desgastados, conexiones flojas o piezas deterioradas mantienen un escape permanente que muchas familias dejan pasar.

La Sunass ha alertado sobre el desperdicio que pueden generar los servicios sanitarios deteriorados. Foto: El Peruano

Hábitos cotidianos que aumentan el consumo

Algunas prácticas comunes generan un gasto adicional sin que las personas sean plenamente conscientes. Mantener la llave abierta mientras se cepillan los dientes, lavar platos con el agua corriendo todo el tiempo o esperar con el grifo abierto hasta que el agua alcance una temperatura adecuada son acciones que, repetidas varias veces al día, incrementan el consumo.

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El problema no suele estar en una sola actividad, sino en la frecuencia con la que se realiza. Unos minutos de desperdicio pueden parecer insignificantes, pero al repetirse diariamente terminan representando una cantidad mayor de agua utilizada.

Las duchas prolongadas también influyen en el gasto del hogar. El tiempo bajo el agua puede extenderse mientras se realizan otras tareas de higiene, especialmente cuando no se mide cuánto recurso se utiliza durante esos minutos. Además, las instalaciones antiguas pueden tener un consumo superior frente a equipos diseñados para reducir el caudal.

Uso poco eficiente en la cocina y lavandería

La cocina es otro espacio donde pueden aparecer pérdidas innecesarias. Dejar el chorro abierto mientras se lavan alimentos o utensilios puede consumir más agua de la requerida. Utilizar recipientes para algunas tareas o cerrar la llave entre procesos permite reducir el uso sin afectar la actividad diaria.

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Una situación similar ocurre al descongelar alimentos bajo el agua. Aunque puede parecer una alternativa rápida, mantener el grifo funcionando durante todo el proceso genera un consumo constante que podría evitarse.

En la lavandería también se puede reducir el consumo. Usar la lavadora con pocas prendas puede gastar casi la misma cantidad de agua que una carga completa, dependiendo del equipo y programa seleccionado. Foto: Larazón

En la lavandería también existen oportunidades de ahorro. Usar la lavadora con pocas prendas puede implicar gastar casi la misma cantidad de agua que un ciclo con mayor carga, según el tipo de máquina y programa elegido. La cantidad de agua utilizada depende tanto de las características del equipo como de la forma en que se aprovecha.

Errores fuera del hogar y falta de mantenimiento

El desperdicio también puede producirse en exteriores. Lavar vehículos, patios o veredas utilizando una manguera durante largos periodos puede elevar el consumo rápidamente, debido a que el flujo de agua permanece activo mientras se realiza la limpieza. Lo mismo ocurre cuando los sistemas de riego funcionan más tiempo del necesario o presentan pérdidas en sus conexiones.

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Otro punto importante es el estado de las instalaciones. Las tuberías antiguas, uniones deterioradas o reparaciones temporales pueden generar escapes pequeños que no siempre dejan rastros evidentes. Ante un aumento inesperado del recibo, revisar estos puntos puede ayudar a encontrar la causa.

También es recomendable observar el medidor cuando no hay consumo dentro de la vivienda. Si registra movimiento pese a que ningún punto de agua está siendo utilizado, podría existir una pérdida interna.

Cambiar estos hábitos no requiere necesariamente grandes inversiones. En muchos casos, detectar una fuga, reparar una llave o modificar pequeñas rutinas diarias puede reducir un gasto innecesario. La atención a señales como sonidos constantes de agua, zonas húmedas o variaciones inesperadas en el recibo permite actuar antes de que un problema menor se convierta en una pérdida significativa.

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