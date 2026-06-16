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Destrucción del geoglifo milenario ‘Triple Espiral’ en La Libertad amenaza información sobre culturas prehispánicas

La Fiscalía investiga a presuntos invasores vinculados a la ocupación ilegal de terrenos dentro de la zona arqueológica de Santo Domingo

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Terreno desértico de color rojizo con gravilla y piedras dispersas, donde se observan tres grandes espirales de tonos más claros dibujadas en la superficie
Vestigios de espirales prehispánicas grabadas en el suelo de la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo, Trujillo, objeto de un reciente intento de invasión y lotización por parte de asociaciones. (Foto: sobreelerastro.pe)

La pérdida arqueológicas en sitios patrimoniales no solo implica la desaparición de monumentos históricos, sino también la reducción de información que permite conocer cómo vivieron, se organizaron y se relacionaron con su entorno las antiguas sociedades del Perú. Esa preocupación ha resurgido en La Libertad tras la destrucción del geoglifo Triple Espiral, ubicado en la quebrada Santo Domingo, en el distrito de Laredo.

La afectación compromete a uno de los elementos más representativos del complejo arqueológico de Santo Domingo, un espacio que alberga diversas evidencias culturales y que permanece bajo protección del Ministerio de Cultura desde hace más de dos décadas. Según informó RPP, el geoglifo conocido como Triple Espiral fue destruido en un presunto acto vinculado a la invasión de terrenos dentro de la zona intangible.

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Sandra Barrantes, subdirectora de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, calificó lo ocurrido como una “pérdida irreparable” para la región, el país y el mundo. La funcionaria explicó que, a diferencia de daños registrados anteriormente en el lugar, esta vez la intervención tuvo como objetivo eliminar completamente la figura arqueológica.

Ministerio de Cultura intervino Quebrada Santo Domingo para recuperar un área arqueológica protegida afectada por ocupaciones ilegales. Composición: Infobae
Ministerio de Cultura intervino Quebrada Santo Domingo para recuperar un área arqueológica protegida afectada por ocupaciones ilegales. Composición: Infobae

Destrucción es investigada

La quebrada Santo Domingo ha sido objeto de protección por parte del Ministerio de Cultura durante más de 20 años debido a la presencia de diversos restos arqueológicos distribuidos en el área. Aunque algunos sectores han sido estudiados, todavía existen evidencias que continúan siendo investigadas por especialistas.

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En ese contexto, la destrucción de uno de los principales elementos identificados dentro del complejo genera preocupación por el impacto que puede tener en la comprensión integral del sitio. La información arqueológica no depende únicamente de piezas aisladas, sino también de la relación que existe entre los distintos componentes que conforman un espacio histórico.

Según informó el citado medio, el geoglifo destacaba entre los elementos más reconocidos del lugar y formaba parte de los atractivos patrimoniales con potencial para fortalecer la actividad turística en la región.

Retiraron estructuras precarias y cercos improvisados instalados cerca del geoglifo Triple Espiral. Difusión
Retiraron estructuras precarias y cercos improvisados instalados cerca del geoglifo Triple Espiral. Difusión

¿Daño irreversible?

Tras conocerse la destrucción de la Triple Espiral, el Ministerio de Cultura anunció la realización de una evaluación técnica para determinar si existe alguna posibilidad de recuperación.

Sandra Barrantes indicó que especialistas vinculados al estudio y conservación de geoglifos serán convocados para analizar el caso. “Estamos llamando a especialistas para determinar si esta afectación es irreversible o no. De ser posible, tendríamos que elaborar un proyecto para rescatar y restaurar el geoglifo”, señaló la funcionaria para RPP.

La evaluación permitirá establecer el alcance real de los daños y determinar si aún es posible recuperar parte de la evidencia arqueológica.

Ministerio de Cultura lanza nueva normativa para fortalecer la industria audiovisual nacional. (Foto: Agencia Andina)
Ministerio de Cultura lanza nueva normativa para fortalecer la industria audiovisual nacional. (Foto: Agencia Andina)

Invasores serían los responsables

Mientras se desarrollan las evaluaciones técnicas, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar quiénes estarían detrás de la destrucción del geoglifo. Como se recuerda, la afectación ocurrió días después de una intervención realizada por el Ministerio de Cultura y la Policía Nacional en el área arqueológica.

Durante ese operativo fueron retiradas tres cabañas instaladas dentro de la zona protegida y se identificó a cinco personas que afirmaban custodiar el terreno para un supuesto posesionario. De acuerdo con la DDC, estas personas forman parte de las investigaciones que actualmente desarrolla la Fiscalía.

En entrevista con RPP, Barrantes indicó que las pesquisas continúan y que aún no existe una identificación definitiva de los responsables. “Tenemos indicios, pero todavía no hay responsables plenamente identificados”, manifestó.

El Ministerio de Cultura confirmó la pérdida total del geoglifo prehispánico Triple Espiral en Quebrada Santo Domingo, La Libertad. Composición: Infobae
El Ministerio de Cultura confirmó la pérdida total del geoglifo prehispánico Triple Espiral en Quebrada Santo Domingo, La Libertad. Composición: Infobae

Protección del patrimonio cultural

La Dirección Desconcentrada de Cultura también ha solicitado medidas para reforzar la protección de la quebrada Santo Domingo ante los constantes intentos de ocupación ilegal registrados en la última década.

La entidad ha planteado el cierre del único acceso que conduce al sitio arqueológico, una vía que atraviesa terrenos vinculados al Proyecto Especial Chavimochic y que facilitaría el ingreso de invasores.

Triple Espiral en riesgo: invasores ingresan y ocupan zona arqueológica protegida de Quebrada Santo Domingo en Trujillo Facebook
Triple Espiral en riesgo: invasores ingresan y ocupan zona arqueológica protegida de Quebrada Santo Domingo en Trujillo Facebook

Sandra Barrantes hizo un llamado a fortalecer el trabajo conjunto para la conservación del patrimonio. “El trabajo para proteger nuestro patrimonio debe involucrar a todas las autoridades y también a la sociedad civil. Lo que ha ocurrido en Santo Domingo es indignante y no debe repetirse”, declaró.

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