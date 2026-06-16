Machu Picchu inicia temporada alta: seguirán las ventas presenciales de boletos mientras DDC de Cusco evalúa un nuevo sistema digital

La venta presencial de boletos para ingresar a Machu Picchu continuará en funcionamiento, aunque las autoridades culturales del Cusco evalúan cambios en el sistema para reducir las largas filas que suelen formarse en el distrito de Machu Picchu Pueblo. La propuesta surge en un contexto marcado por el incremento de visitantes previsto para la temporada alta, periodo en el que la demanda de entradas registra uno de sus niveles más elevados del año.
La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco confirmó que trabaja en una iniciativa destinada a optimizar el acceso a los tickets que actualmente se comercializan de manera presencial. El objetivo consiste en ordenar el proceso de adquisición y evitar las jornadas de espera que afectan tanto a turistas nacionales como extranjeros.
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La discusión sobre posibles modificaciones en el sistema de venta coincide con el inicio de una nueva etapa de operación para el principal destino turístico del país. Las autoridades también analizan factores vinculados al transporte y la capacidad de atención en toda la ruta que conduce al santuario histórico.
Cultura descarta eliminar la venta presencial
La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Maritza Rosa Candia, precisó que la venta presencial de entradas no desaparecerá, pese a las propuestas que actualmente se encuentran en evaluación.
Durante sus declaraciones, la funcionaria explicó que existe una iniciativa orientada a mejorar la atención a los visitantes y evitar las extensas colas que se registran en Machu Picchu Pueblo. “Ya hemos presentado nuestra propuesta para poder de alguna manera mejorar la atención y no tengamos largas colas y amanecidas”, señaló.
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Ante las consultas sobre una eventual eliminación de esta modalidad, Rosa Candia fue enfática al indicar que “aún todavía el sistema no se va a eliminar, pero sí se va a ordenar”. De esta manera, descartó cambios inmediatos que impliquen la desaparición de los mil boletos que actualmente se venden de forma presencial.
Propuesta plantea compras por internet y recojo en el distrito
La alternativa que analiza la Unidad de Gestión de Machu Picchu contempla que los mil boletos actualmente destinados a la venta presencial puedan adquirirse mediante una plataforma digital.
Según explicó Rosa Candia, la iniciativa busca que los visitantes realicen la compra de manera remota y posteriormente recojan sus tickets en Machu Picchu Pueblo. La medida apunta a disminuir la concentración de personas en los puntos de venta y facilitar la organización de los flujos turísticos.
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“La compra va a ser a través de la plataforma, pero eso todavía está en socialización. No quiero adelantarme”, manifestó la funcionaria. Asimismo, precisó que la propuesta requiere la aprobación de las entidades que forman parte de la Unidad de Gestión de Machu Picchu antes de cualquier implementación.
Entre las instituciones involucradas figuran la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, las municipalidades vinculadas al ámbito de influencia del santuario, la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo y otras entidades participantes de la gestión del sitio arqueológico.
Temporada alta elevará el número de visitantes
Las autoridades culturales informaron que la temporada alta de visitas comenzará el 19 de junio. Con esta medida se activará un aforo superior para atender la creciente demanda turística.
Rosa Candia indicó que actualmente la capacidad autorizada alcanza los 4.600 visitantes por día. Sin embargo, durante la temporada alta el límite se incrementará hasta 5.600 ingresos diarios.
La reorganización de la venta de boletos forma parte de un análisis más amplio sobre la capacidad operativa de los servicios que participan en la experiencia turística hacia Machu Picchu.
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La directora de Cultura explicó que la evaluación no se limita a la comercialización de entradas. “Tenemos que pensar servicio de trenes, servicio de vehículos que transporta de Machu Picchu Pueblo a Ollantaytambo, la llegada desde Cusco hasta Ollantaytambo. Todos esos aspectos estamos evaluando”, indicó.
Según la funcionaria, el propósito consiste en mejorar la atención y ofrecer condiciones más ordenadas para quienes visitan el santuario arqueológico.
Autoridades descartan ampliar el aforo sin estudios previos
Durante la presentación de estas medidas también surgieron consultas relacionadas con una posible ampliación permanente de la capacidad de visitantes en Machu Picchu.
Frente a esa posibilidad, Rosa Candia sostuvo que no existe una decisión adoptada y que cualquier modificación dependerá de estudios técnicos especializados. La funcionaria recordó que la capacidad de carga del monumento debe evaluarse bajo criterios de conservación.
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“No podemos ser irresponsables de poder activar y aumentar mayor capacidad sin que hayamos hecho un estudio”, afirmó.
Además, señaló que las decisiones futuras deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en el plan maestro vigente para Machu Picchu, documento que orienta la gestión y protección del monumento arqueológico. Mientras tanto, la propuesta para reorganizar la venta de los mil boletos presenciales permanece en etapa de socialización y evaluación por parte de las instituciones que integran la Unidad de Gestión de Machu Picchu.
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