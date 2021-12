La relación tóxica de Robotín y Robotina: la pareja se sacó los “trapitos sucios” delante de Magaly Medina

Robotín y Robotina cuentan su historia en el programa de Magaly. (Foto: Magaly TV, La Firme)

Robotín y Robotina se presentaron en el programa de Magaly Medina para conversar sobre su rompimiento. A lo largo de la entrevista, ambos mencionaron repetidamente sus inseguridades. Se han revisado los celulares constantemente, incluso mientras duermen. Son sumamente controladores, al punto de tener que acordar que, para asistir a fiestas, debían ir juntos o simplemente no iban.

La pelea que inició la ruptura sucedió porque Karelys, vestida con un short corto, subió un TikTok. “Le sugerí que no suba ese tiktok por los haters, porque lo iba a hacer con un short pequeño”, dijo Robotín. Como no le gustó que ella hiciera eso, él se vengó subiendo un video antiguo a su estado, en el cual fingía besarse con una amiga suya.

Por ese motivo, Magaly le increpó que le parecía mal que él piense que podía decidir qué es lo que se puede poner o no, su novia. “Una cosa son los celos y otras tus inseguridades”, añadió la conductora.

Luego de esa pelea es que se bloquearon mutuamente de WhatsApp, aunque él esperaba que Robotina lo llame para arreglar la situación. En cambio, mientras él se encontraba en Jaén, por un evento, ella salió de fiesta con sus amigas. “Me contaron que ella había tramado esa salida un día antes de que yo viaje’', señaló Alan.

Karelys mencionó que no tiene nada en contra de la amiga de Alan, que aparece en el video, sino que le molestó el hecho de que él esté haciendo algo para afectarla. Alan no tuvo ningún reparo en aceptar que subió el video a su estado solo para molestarla, al mismo tiempo que recalcaba lo celosa que era ella.

Aparentemente, eran tantos los celos de Robotina, que le canceló un contrato a Robotín en un club nocturno. “Hace poco me querían contratar en un club y ella llamó y dijo ‘Alan no va’ y no fui”, mencionó Robotín. Ella se defendió diciendo que solo le sugirió que no vaya porque él tenía un perfil más infantil y no le iba a hacer bien a su imagen.

Los problemas de la pareja, eran encendidos por los constantes celos de ambos. Cada vez que podían le revisaban el celular al otro a escondidas. Y cada conversación “coqueta”, de cualquiera de los dos, era motivo de discusión.

Durante la entrevista no dejaban mencionar la forma en cómo se comunicaban con sus amigos y amigas, siempre temiendo que uno de los dos fuera a sacar los pies del plato. Sin duda una relación tóxica que pareciera haber llegado a su fin. Aunque cuando Magaly le pregunta a Karelys si aún estaba enamorada de él, ella dijo que sí, mientras se puso a llorar. Además dijo no saber si quería seguir con la relación.

Robotín cerró la entrevista mencionando que pensaba seguir solo, mientras que Karelys dijo “¿Qué puedo hacer yo? Tengo que seguir adelante, yo estoy pensando en todo”, claramente afectada por la ruptura.





