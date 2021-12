Dueño de casa en Breña ofreció ‘titulares’ para que no publiquen reportaje sobre reuniones de Pedro Castillo

Segundo Alejandro Sánchez se comunicó con Christian Sotomayor es lunes 27 de noviembre, un día antes que se emita el informe de Cuarto Poder. | Cuarto Poder

Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, el propietario del inmueble en Breña donde el presidente Pedro Castillo sostenía reuniones extraoficiales con funcionarios públicos y otras personas, ofreció brindar primicias periodísticas e información exclusiva al productor de Cuarto Poder, Christian Sotomayor, para evitar que el reportaje sobre los visitantes al inmueble del pasaje Sarratea sea publicado el domingo 28 en ese programa.

Segundo Alejandro Sánchez se comunicó con Christian Sotomayor el lunes 27 de noviembre, un día antes de que se emitiera el informe de Cuarto Poder.

En una parte de la conversación el productor del programa le pregunta al dueño de la casa de Breña si el presidente Castillo le podría ofrecer una entrevista en su canal.

Alejandro Sánchez Sánchez señaló que están trabajando en ello y le ofreció darle titulares para que no publiquen el reportaje:

“Apóyenos esta vez. Estamos saliendo de una gran crisis y si nuevamente vamos a empezar con eso... nos ponen más inestables. Al menos por esta vez apóyenos, no saquen eso y las primicias se la vamos a dar a ustedes estamos trabajando en eso, hermano ”, señaló.

Además, Alejandro Sánchez, mostrando su cercanía con el presidente Castillo comentó a su interlocutor que la presencia de ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco le había hecho mal al mandatario y que ahora con Carlos Jaico Carranza, como nuevo secretario general del Despacho Presidencial, la relación con la prensa iba a mejorar y le ofreció al periodista un acercamiento con el presidente.

“(El presidente) va a empezar a hablar. Estamos trabajando en eso, hermando. Como te digo, hay que entenderlo porque él ha sentido que la prensa le ha hecho mucho daño. Él, incluso, ha llegado un momento que ha dicho ‘prefiero que me bajen y no dar ninguna declaración a la prensa’. Por eso está trabajando”, agregó Alejandro Sánchez.

RELACIÓN DE ALEJANDRO SÁNCHEZ CON PEDRO CASTILLO

Más temprano Segundo Alejandro Sánchez reveló a Latina Noticias detalles sobre su relación con el mandatario y la función que cumplía la casa ubicada en el pasaje Sarratea.

Sánchez Sánchez contó que conoció a Pedro Castillo porque un amigo en común se lo presentó, durante la huelga de docentes de 2017, y que ofreció su casa en Breña para que los profesores de provincia que habían viajado a Lima tengan un lugar dónde dormir.

Señaló que su amistad continuó en los años posteriores y que, durante la campaña presidencial, le propuso brindarle su casa porque Castillo no tenía domicilio en Lima.

Además, contó que después de la campaña el jefe de Estado iba cada semana o cada 15 días a la casa de Breña porque hizo amistad con su madre, quien vive ahí, y lo invitaba a comer platos cajamarquinos o Castillo iba a tener reuniones familiares.

“El presidente tiene a su disposición un piso en la casa de Breña y una oficina. Muchas veces, su familia lo visita, sus amigos lo visitan y creo que no quiere invitarlos a Palacio porque su familia es grande y tiene muchos amigos. Entonces, hace esas reuniones en Breña”, declaró en una entrevista a Latina Noticias.

″NO HUBO REUNIÓN ENTRE CASTILLO Y KARELIM LOPEZ”

El propietario del inmueble en Breña manifestó que Fray Vásquez Castillo, el sobrino del presidente y quien se le ver recibiendo a los invitados de Castillo a la casa de Breña, le dijo que la empresaria Karelim López no llegó a reunirse con el jefe de Estado, ya que cuando ella acudió al inmueble el mandatario no se encontraba en el lugar y López dejó la casa cinco minutos después.

“Cuando yo le he consultado a Fray, me dijo que (Karelim) había llegado a la casa en busca del presidente, que quería dejar unos documentos, pero no lo encontró”, dijo.

Además, dijo no saber si Karelim López había coordinado previamente la reunión con Pedro Castillo y cómo fue que la empresaria llegó a la casa de Breña.

DENUNCIARÁ A PERIODISTA DE CUARTO PODER

Finalmente dijo que denunciará al periodista ante el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana por grabar la llamada que él le hizo sin su consentimiento.

