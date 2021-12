Dueño de la casa en Breña dice que Pedro Castillo no llegó a reunirse con Karelim López

Segundo Alejandro Sánchez Sánchez aportó a la campaña de Perú Libre en las últimas elecciones presidenciales. | Latina Noticias

Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, el propietario del inmueble en Breña donde el presidente Pedro Castillo sostenía reuniones extraoficiales con funcionarios públicos, reveló detalles sobre su relación con el mandatario y la función que cumplía la casa ubicada en el pasaje Sarratea.

Sánchez Sánchez contó que conoció a Pedro Castillo porque un amigo en común se lo presentó, durante la huelga de docentes de 2017, y que ofreció su casa en Breña para que los profesores de provincia que habían viajado a Lima tengan un lugar dónde dormir.

Señaló que su amistad continuó en los años posteriores y que, durante la campaña presidencial, le propuso brindarle su casa porque Castillo no tenía domicilio en Lima.

Además, contó que después de la campaña el jefe de Estado iba cada semana o cada 15 días a la casa de Breña porque hizo amistad con su madre, quien vive ahí, y lo invitaba a comer platos cajamarquinos o Castillo iba a tener reuniones familiares.

“El presidente tiene a su disposición un piso en la casa de Breña y una oficina. Muchas veces, su familia lo visita, sus amigos lo visitan y creo que no quiere invitarlos a Palacio porque su familia es grande y tiene muchos amigos. Entonces, hace esas reuniones en Breña”, declaró en una entrevista a Latina Noticias.

″NO HUBO REUNIÓN ENTRE CASTILLO Y KARELIM LOPEZ”

El propietario del inmueble en Breña manifestó que no conocía de las reuniones de Castillo con funcionarios públicos de EsSalud o empresarios y que recién se enteró de ello a partir del reportaje del programa Cuarto Poder.

Sin embargo, indicó que Fray Vásquez Castillo, el sobrino del presidente y quien se le ver recibiendo a los invitados de Castillo a la casa de Breña, le dijo que la empresaria Karelim López no llegó a reunirse con el jefe de Estado, ya que cuando ella acudió al inmueble el mandatario no se encontraba en el lugar y López dejó la casa cinco minutos después.

“Cuando yo le he consultado a Fray, me dijo que (Karelim) había llegado a la casa en busca del presidente, que quería dejar unos documentos, pero no lo encontró”, dijo.

Además, dijo no saber si Karelim López había coordinado previamente la reunión con Pedro Castillo y cómo fue que la empresaria llegó a la casa de Breña.

Cabe señalar que Karelim López, la empresaria que visitó al exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, tuvo vínculos muy estrechos con los fujimoristas, y los gobiernos de Alan García y Martín Vizcarra, según una investigación de IDL-Reporteros. La mujer es cercana a un consorcio que ganó una millonaria licitación en Provías Descentralizado.

También dijo que no conoce al empresario Zamir Villaverde ni a Elmer García, ex funcionario de EsSalud que también acudió a la casa de Breña.

Por otro lado, Alejandro Sánchez manifestó que tiene una empresa que se dedica a la importación de equipos médicos y otra que importa casas preconstruidas de Turquía, pero que solo trabaja con el sector privado y no le ha vendido nada al Estado durante esta gestión para “no poner en aprietos al presidente”.

SOBRE EL AUDIO EN CUARTO PODER

Sobre la difusión de un audio en el programa Cuarto Poder donde aparece su voz, indicó que se trata de una conversación que tuvo con el reportero encargado del informe periodístico.

Manifestó que una de las reporteras de ese programa, a quien ya conocía, le dio el número de su compañero de prensa, a quien llamó y le pidió que no publique el reportaje de los visitantes a la casa de Breña porque “no hay nada ahí”.

“No hay nada ahí, estamos mal informando al país y vamos a poner más inestable al país”, le dijo al periodista, según su propia versión.

“Sin mi consentimiento él me ha grabado. Estoy muy molesto por eso (...)”, añadió y aseguró que no le ofreció nada al periodista a cambio de la no publicación del reportaje.

Finalmente dijo que denunciará al periodista ante el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana por grabar la llamada que él le hizo sin su consentimiento.

SEGUIR LEYENDO