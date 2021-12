Caso esposo de Paola Ruiz: mujer que acuchilló a Ángel Veliz fue sentenciada a 4 años de prisión

Paola Ruiz: mujer que acuchilló a Ángel Veliz fue sentenciada a 4 años de prisión. (Foto:Captura)

Se dictó una sentencia de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida para María Onorina Pérez Villanueva (49), quien apuñaló al fisicoculturista Ángel Ruiz, esposo de la exmodelo Paola Ruiz.

Según el programa de Latina Noticias, el joven fue dado de alta el 03 de diciembre, día en el que se presentó de forma virtual a una audiencia del Ministerio Público donde se sentenció a la agresora, María Pérez.

La sentencia estuvo acompañada de la reparación que Pérez Villanueva debe de abonar por daños hacia el atleta. El concepto exacto es por reparación civil y la suma es de S/15.000, los cuales deben ser pagados en dos cuotas de S/7.500 cada una.

“Cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida [...] por un periodo de tres años quedando sujeto a reglas de conducta. Se fija por concepto de reparación civil la suma de S/15.000 a favor de la parte agraviada, la misma que se pagará en dos cuotas de S/7.500 cada una”, se escucha en el reportaje difundido por el programa de Latina.

¿CUÁL FUE EL PROBLEMA EXACTO?

El fisicoculturista, Ángel Véliz, esposo de la exvedette Paola Ruiz fue acuchillado en la espalda en varias ocasiones por una mujer cuando se encontraba ejercitando en el Pentagonito del distrito de San Borja.

Todo sucedió cuando el deportista calificado estaba tomándose un selfie en la vereda.

De pronto, una madre con su hijo que estaban en bicicleta le pidieron que se retire, pero de mala forma, según contó la modelo, quien se comunicó con el programa de Magaly Medina desde Tarapoto.

Véliz no habría tolerado ello y decidió enfrentarse al hombre que estaba en bicicleta, llegando a los golpes. Al ver esto, la madre y hoy sentenciada también bajó de su bicicleta, atacó por la espalda al deportista, y lo apuñaló en varias ocasiones.

El terrible hecho se dio el pasado martes 30 de noviembre en horas de la mañana. Pese a que en un principio se desconocía la identidad de la atacante, este primero de diciembre fue identificada como María Onorina Pérez Villanueva de 49 años.

La recordada 'Cocotera' denunció la indiferencia del Serenazgo del distrito. (Foto: Captura ATV)

¿POR QUÉ EL SERENAZGO NO INTERVINO?

En las declaraciones vertidas para el programa matutino, Jorge Ruiz, representante de la Municipalidad de San Borja dijo que el sereno actuó conforme al protocolo establecido por el municipio, ya que este no cuenta con arma de defensa.

“El protocolo ante la presencia de un arma es llamar. Hay que tener en cuenta que el serenazgo no tiene arma, no está armado. Lo que tiene que hacer es lanzar la alerta y es la policía que se hace presente (posterior a la alerta) e interviene”, indicó Ruiz.

¿POR QUÉ EL AMIGO DE ÁNGEL VELIZ NO LO AYUDÓ?

Asimismo, en el programa se le consultó al amigo que lo acompañaba cuando se dio aquel terrible hecho, el por qué no prestó ayuda al atleta, debido a que en el video se observa que no lo socorre hasta que la sangre comienza a ser abundante. Ante ello, respondió que desde el ángulo donde él estaba no se veía la magnitud del daño, por el contrario, pensaba que la señora solo le propinaba golpes.

“Lamentablemente he tenido muchos mensajes de personas que no conozco increpándome de por qué no me lancé sobre la señora para evitar el apuñalamiento. Desde el ángulo o la posición donde yo estuve no pude ver, simplemente pensé que le estaba tirando unos puñetes (a mi amigo)”, sostuvo el también testigo del hecho.

SEGUIR LEYENDO