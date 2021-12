Esposo de Paola Ruíz fue apuñalado cuando hacía ejercicios en el Pentagonito

Pareja de Paola Ruiz es acuchillado por mujer. (Foto: Instagram)

El esposo de Paola Ruiz, Ángel Véliz, fue acuchillado por una mujer cuando se encontraba haciendo ejercicios en el Pentagonito de San Borja. Todo sucedió cuando el hombre, deportista calificado, estaba tomándose un selfie en la vereda. De pronto, una madre con su hijo que estaban en bicicleta le pidieron que se retire, pero de mala forma, según contó la modelo, quien se comunicó con el programa de Magaly Medina desde Tarapoto.

Véliz no habría tolerado ello y decidió enfrentarse al hombre que estaba en bicicleta, llegando a los golpes. Al ver esto, la madre también bajó de su bicicleta, y atacó por la espalda al deportista, y lo apuñaló en continúas ocasiones.

Ángel Véliz se encontraba preparándose para representarnos en unos días en el extranjero, en una competencia de fisicoculturismo. Sin embargo, tras este suceso, no podrá viajar. El joven tuvo que ser operado y su pronóstico es reservado.

En medio de lágrimas, Paola cuenta que se enteró de la situación cuando estaba en la calle con sus hijos, su esposo lo llamó y llorando le contó que se sentía débil, y lo único que quería es estar bien por su familia.

La exmodelo, señaló, además, que hasta ahora no se sabe el nombre de la mujer que lo apuñaló ni se sabe en qué comisaría está. A pesar de que en las imágenes se ve a la madre apuñalando a Ángel Véliz.

“Esto no puede quedarse ahí, él no estaba haciendo nada malo. Él me llamó desesperado, nervioso, preocupado, estaba sangrando mucho. Nunca en mi vida lo había visto así. Me dijo que estaba perdiendo mucha sangre, que quería estar bien por sus hijos y por mi”, contó Paola entre lágrimas.

“Quiero que se tome justicia, por favor. Yo no sé qué corona se maneja esa señora, hasta ahora no logramos saber su nombre, no quieren dar ningún tipo de información. Esto le hubiera podido pasar a cualquier persona. (...) Esto es un intento de homicidio, no es solo una agresión”, señaló la exmodelo, quien contó que viajará lo más pronto posible a Lima para ver a su esposo.

TOTAL HERMETISMO

Por su parte, Magaly Medina señaló que sus reporteros han estado en la comisaría desde que se supo del caso, y han notado total hermetismo frente al tema. Cosa que le parece muy raro, pues en otras ocasiones - y siendo mucho más graves- ya tenían datos y detalles de lo sucedido.

