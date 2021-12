¿Quiénes deben presentar el carnet de vacunación para viajar en Perú?

Viajeros deben acreditar haber recibido las dos dosis o presentar una prueba molecular negativa.

Con la aparición de la nueva variante Ómicron en medio de la pandemia por coronavirus, el Gobierno de Perú ha presentado nuevas medidas para evitar contagios en la población. En la primera instancia, los viajes interprovinciales se convertirán en un punto de observación de las autoridades, por lo que los viajeros y empresas de transporte deberán de alinearse a las disposiciones del país.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó a la población en general que desde el viernes 10 de diciembre todas las personas mayores de 18 años que deseen realizar viajes en rutas nacionales, tanto en el transporte aéreo como el terrestre, deberán presentar su carnet de vacunación que acredite haber recibido las dos dosis de la vacuna contra COVID-19.

Adicionalmente, afirmó que se decidió tomar esa medida más restrictiva. Inicialmente, el Gobierno había dispuesto que los mayores de 45 años de edad estaban obligados a presentar su documento que indicaba las dos dosis.

El dato: Cevallos confirmó el cierre de la frontera con Ecuador y Chile. Como se recuerda, el tránsito de personas en la frontera se encuentra cerrado desde marzo del 2020 como parte de las medidas adoptadas por los países para enfrentar la pandemia.

¿QUÉ PASA SI NO TEGO CARNET DE VACUNACIÓN?

Si aún no te has vacunado o no deseas hacerlo por el momento, el responsable del Minsa detalló que deberás presentar una prueba molecular negativa tomada con 48 horas de anticipación. Si no tienes uno de estos documentos, no podrás realizar el viaje pese a que hayas comprado tu boleto.

PROTOCÓLOS EN EL AEROPUERTO

Carlos Antonioli, gerente de operaciones de la concesionaria Aeropuertos Andinos del Perú, informó que viene cumpliendo, de manera minuciosa, la realización del protocolo de atención de vuelos nacionales e internacionales, los nuevos lineamientos contemplan que los pasajeros puedan hacer uso de:

- Una sola mascarilla de alta filtración (N95, K9, FF2, KN94) o el uso de doble mascarilla

- Mantener distanciamiento social.

- Realizar la adecuada ventilación de los terminales aéreos y desinfectar los ambientes de los aviones y terminales aéreos.

¿Qué es el carnet de vacunación? Es un documento virtual que podrán descargar todos los peruanos. Tiene registrada la fecha y lugar donde se te inmunizó, además del tipo de vacuna contra COVID-19 que recibiste, el fabricante de la vacuna y el número de lote.

SIGUE ESTOS PASOS PARA SOLICITAR TU CARNET DE VACUNACIÓN

El procedimiento es gratuito y lo puede hacer toda persona que haya recibido la vacunas contra COVID-19, y también las que no corresponde a este proceso, como influenza, malaria, hepatitis B y otras enfermedades, así como el número de las dosis aplicadas o si se trata de dosis única, lo que permite conocer el historial de vacunación de cada persona.

- Primero deberás ingresar a MINSA - Carnet Vacunación

- Deberás ingresar el tipo de tu documento

- No olvides colocar tu número de tu documento de identidad

- Deberás colocar tu fecha de nacimiento

- No olvides colocar la fecha de emisión de tu documento de identidad

- Luego de llenar estos datos, podrás tender su cartilla de vacunación.

Médicos de Sudáfrica informan que los casos de COVID-19 atribuidos a la nueva variante Ómicron muestran en su mayoría síntomas leves.

El doctor Unben Pillay, médico general en la provincia Gauteng, donde 81% de los casos nuevos se han reportado, indicó que ha presenciado un rápido aumento en nuevos casos en los últimos 10 días y que hasta ahora han sido casos muy leves, donde los pacientes muestran síntomas similares a los de la influenza, tos seca, fiebre, sudores nocturnos y muchos dolores corporales.

