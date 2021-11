Samahara Lobatón sobre Melissa Klug y la relación que tiene con Youna: “ella es fría, un bloque de hielo”

Samahara Lobatón visitó el set de En Boca de Todos para conversar sobre su reconciliación con Youna. (Foto: Instagram)

El pasado 29 de noviembre, Samahara Lobatón visitó el set de En Boca de Todos junto a su pareja Youna luego de regresar de un viaje familiar por las playas de Piura.

Durante la entrevista que mantenían con Tula Rodríguez, la conductora le consultó a la influencer sobre los rumores sobre la relación que tiene su madre, Melissa Klug, con el padre de su hija.

“Se comenta que tu mamita no está muy de acuerdo con la relación que tienes con Youna, ¿cómo lo ves tú? o ¿qué crees que está pasando?, preguntó la actriz a la hija de la empresaria.

Rápidamente, Samahara desmintió que su mamá no esté de acuerdo con la reciente reconciliación con el barbero. Recordemos que hace unos días, ambos confirmaron que retomaron su relación con una fotografía que subieron a las redes sociales dándose un beso.

“Si bien es cierto que mi mamá y Youna no son los mejores amigos, son familia. y eso se respeta. Ella igual es así con todos, no solamente con Youna, sino también con los novios de mis hermanas, ella es fría, un bloque de hielo. No es que ella se vuelva amiga, ella es bien fría. Mi mamá es bien fría con nuestras parejas en general”, afirmó la joven de 20 años.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para aclarar sobre las supuestas indirectas que habría mandado Melissa Klug en redes sociales a la relación que mantiene con el barbero.

“El día que ella lanzó esos mensajes, primero fue ella y después él (Youna) publicó (lo de la reconciliación), o sea, no tiene nada que ver”, indicó.

“Es por eso que puede sonar que a veces me pongo malcriada con algunos canales, pero me molesta que ellos quieran dar a entrever el morbo, eso ya es fastidioso, tedioso para las personas. El morbo es lo peor que pueden hacer”, añadió cuando conversaba con Tula.

Melissa Klug habría mandado una indirecta en redes. (Foto: Instagram)

“YOUNA ES UN EXCELENTE PADRE”

Por otro lado, Samahara dedicó unas palabras de elogio a su actual pareja tras confesar que fue él quien insistió en retomar la relación.

“En estos últimos meses ha sido él quien le ha puesto más punche a la relación, porque él quería recuperar a su familia. Al ver que él quiere a su familia, que me ama, que se desvive por su hija... y no me voy a cansar de decirlo, Youna es un excelente padre, más allá de lo que nosotros tengamos como relación, yo me saco el sombrero por él”, expresó.

“Él llega a las 7 de la noche a la casa, baña a su hija, le da su biberón, la hace dormir, conoce a su hija, cambia pañales y cumple su rol. Youna de verdad se ha tomado su rol como padre con todos los pantalones bien puestos”, concluyó.

Finalmente, Samahara confesó que Youna y Melissa Klug todavía no han podido conversar ya que ambos están viviendo lejos de la empresaria.

“NO HAY FALTAS DE RESPETO”

Por su parte, Youna no se quedó callado y dejó en claro que tiene una relación de respeto y cordialidad con la chalaca.

“Todo lo que se dice son mentiras, especulaciones. La señora (Melissa Klug) estuvo en el baby shower, en el cumpleaños de mi hija, no hay malas caras ni faltas de respeto. No somos mejores amigos, no voy a desayunar con ella, pero una falta de respeto no ha habido y creo que estamos bien. Nosotros tuvimos un error por inmadurez (se agredieron y denunciaron) y entiendo que mi mamá como la señora han estado molestas por la situación”, explicó.

