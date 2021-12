¿Mister Peet, Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado en Willax? Esto es todo lo que dijo Rodrigo González

¿Los nuevos jales de Willax? (Foto: Instagram/ América TV)

Con el estilo que les caracteriza,Rodrigo González y Gigi Mitre dieron a entender que Mister Peet, Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado serían los nuevos jales de Willax TV. Durante la emisión de Amor y Fuego, difundieron una nota sobre Mister Peet despotricando contra Esto es Guerra, señalando que le había hecho “la camita”.

Ante ello, Gigi Mitre dijo “Oye, Rodrigo”, mientras hace el ademán de que huele algo. “Qué dice tu olfato”, pregunta Rodrigo. “No sé, parece el perfume de alguien, parece que por acá”, continúa la conductora, quien no deja de simular que está oliendo un perfume.

“También huele a Mister Peet por Willax, osea, huele a Mister Peet, a Rossana Fernández Maldonado y a Gian Pipi (Gian Piero Díaz)”, continuó González.

“Y huele a fin de semana también”, acotó Rodrigo. “A entre semana también”, respondió Mitre.

“A mi me han dicho que es fin de semana”, dijo sorprendido el conductor, mientras cambiaba información con su compañera. “También entre semana huele”, dijo Gigi.

Además, continuó: “Huele a un olor un poco lejano de aquí”. “Ah, es porque se graba en otro lado”, contestó entre risas el presentador.

De esta manera, los conductores dieron a entender que Mister Peet, Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado serían parte de Willax, y que grabarían en otro local de la televisora, el cual cuenta con más espacio. Sin embargo, no dieron detalles del programa que conducirán ni cuando serán promocionados.

Cabe destacar que hace poco, los conductores de Amor y Fuego participaron de una preventa de Willax, donde el canal presentó sus nuevas propuestas para el 2022.

Asimismo, no es la primera vez que hablan de Gian Piero Díaz, pues el popular Peluchín aseguró que el conductor de Esto es Guerra ya no seguirá en el programa. Incluso, cuando el actor faltó dos días, se especuló que ya no volvería al reality.