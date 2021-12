Ignacio Baladán protagonizó otro enfrentamiento con Patricio Parodi : “El animal eres tú”

Ignacio Baladán enfrenta a Patricio Parodi. (Foto: América TV)

Ignacio Baladán y Patricio Parodi protagonizaron una vez más un enfrentamiento en plena competencia. Esta vez, se llamaron animal a vista y paciencia de Gian Piero Díaz y sus compañeros.

Todo sucedió cuando Patricio Parodi e Ignacio Baladán tuvieron que enfrentarse a una especie de cuestionario. De inmediato, el guerrero pidió tocar el tema de animales, no sin antes, decir: “Ignacio, osea, animales”.

Visiblemente fastidiado, Baldán señaló que es un animal muy bonito. Es así que inició la competencia, resultando como ganador el uruguayo.

“Por favor (producción), ¿Cuántas fueron las respuestas? El animal sos vos”, dijo muy enojado Ignacio a Patricio. El guerrero no se quedó callado y rápidamente le contestó: “El juego se trata de responder, no solo decir a, b y c. Igual yo sé perder” .

Aún más molesto, Ignacio tomó el micrófono y preguntó: “¿Cuándo dije a, b y c? No seas tonto tú, siéntate ahí, ya perdiste y punto. Yo no me voy a callar. Eso te pasa por hablar antes”.

Este tipo de enfrentamientos se vienen realizando casi todos los días. Esto a raíz de una supuesta rivalidad por Luciana Fuster.