Spider-Man: No Way Home: Fanáticos se desesperan y se agarran a golpes por conseguir entradas

La fiebre por ser los primeros en ver Spider-Man: No Way Home ha elevado los ánimos de muchos. Y es que tras colapsar las páginas web de ventas de boletos para esta nueva cinta, muchas personas decidieron acercarse de forma presencial a los cines y adquirir sus entradas, lo que generó la pelea entre un grupo de jóvenes en las afueras de Cinépolis.

El hecho se dio en Cinepolis de Plaza Averanda mientras los jóvenes hacían cola para adquirir una entrada de Spider-Man No Way Home. La desesperación de algunos llegó a su límite y desataron una pelea con puños y golpes en las afueras de la plaza ubicada en Cuernavaca, según se ve en la publicación del video.

Para que este ataque entre los fanáticos no llegue a más otros usuarios y personal de seguridad del lugar tuvieron que intervenir para que la contienda no termine en un suceso trágico.

El hecho sucedió porque uno de los jóvenes quiso meterse en la cola sin respetar el orden de llegada. Aquel hecho fue tomado de mala manera por los que estaban respetando la cola y esperando que la empresa abra la boletería.

Aquel bochornoso accidente asustó a algunos fans que les pedían que por favor se calmen. Al ser separados las personas les explicaban que la película se iba a quedar por más de una semana y que podrían verla sin mayor problema.

Según el medio 24 Morelos ambos involucrados vienen siendo investigados por las autoridades por generar desorden público.

COLAS EN PERÚ

En cuanto a Perú, no se han registrado incidentes similares pero las colas no faltaron a lo largo del país.

Antes de la hora estipulada de apertura de cines para la venta de entradas de la película de Spiderman, muchas personas ya se encontraban haciendo enormes colas presencialmente sin respetar el distanciamiento social.

Según el reporte de varios usuarios a través de la cuenta de Instagram las colas en los locales de Cineplanet ya son largas. Esto sucede en la sede de Real Plaza Primavera, Mall del Sur, Centro Cívico, entre otros.

A QUÉ SE DEBE LA ‘FIEBRE’ POR ESTA PELÍCULA

La razón principal es la especulación generada durante los últimos meses sobre un presunto regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield a sus roles como ‘Hombre araña’. Recordemos que el primero dio vida a este personaje en tres películas, entre 2002 y 2007, dirigidas por Sam Raimi; mientras que su sucesor protagonizó dos filmes, estrenados en el 2012 y 2014.

Se dice que la en esta nueva entrega aparecerán Tom Holland de la mano con los dos actores mencionados y que tanto Maguire como Garfield representando a ‘Spidermans’ de su época ayudarán a Holland durante el trayecto de la cinta. Este posible multiverso aun no ha sido confirmado ni por Sony ni Marvel, quienes son las encargadas de la producción del film.

MÁS DATOS

En esta nueva entrega, regresarán algunos personajes de las otras sagas de Spider-Man y en escena veremos a un extraordinario elenco conformado de la siguiente manera: Spider-Man por Tom Holland, Doctor Strange por Benedict Cumberbatch, Doctor Octopus por Alfred Molina (Spider-Man 2), Duende Verde por Willem Dafoe (Spider-Man), Electro por Jamie Foxx (The Amazing Spider-Man 2), Sandman de Thomas Haden Church (Spider-Man 3) y Lagarto de Rhys Ifans (The Amazing Spider-Man). Michael Keaton confirmó su regreso al mundo al Universo de Spider-Man pero aún no se sabe si será para ‘No Way Home’ o en español, ‘Sin Camino a Casa’.

