Spider-Man: No Way Home: Estos son los memes que dejó la caída de la web de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis en plena preventa

Spider-Man: No Way Home: Estos son los memes que dejó la caída de la preventa en la web de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis. (Foto:Captura)

Una de las películas más esperadas por grandes y adultos es sin duda Spider-Man: No Way Home, y el día de hoy a las 00:00 horas inició su pre venta. Muchos usuarios estuvieron atentos a la página web de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis pero quedaron decepcionados tras la caída de las plataformas y lamentablemente muchos no pudieron adquirir su tan ansiada entrada. Este hecho sin duda quedó registrado en diversos memes.

Como se recuerda, desde este lunes 29 de noviembre se iniciaba la venta de entradas para la nueva cinta de Spider-Man, titulada ‘No way home’, en español sería ‘Sin regreso a casa’, la cual es muy esperada por los fanáticos del universo de Peter Parker. Las compañías de cine habían anunciado por todo lo alto la preventa de entradas, haciendo que los usuarios estén mucho más pendientes a la compra de los boletos. Sin embargo, se toparon con una triste realidad, páginas colapsadas.

Estos son los memes más graciosos que dejó la penosa caída de las páginas webs.

El economista Hernando de Soto y su mirada perdida es quien interpreta este meme.

Memes que dejó la caída de la preventa de 'Spiderman: No Way Home'. (Foto:Captura Twitter)

Este meme fue uno de los mejores y es interpretado por el Doctor Octopus.

Memes que dejó la caída de la preventa de 'Spiderman: No Way Home'. (Foto:Captura Twitter)

Sin duda todos los fanáticos de Spiderman han actualizado y reseteado a más no poder la página web.

Memes que dejó la caída de la preventa de 'Spiderman: No Way Home'. (Foto:Captura Twitter)

Otros usuarios optaron por utilizar los aplicativos de los cines pero la respuesta fue peor que el colapso de la web.

Memes que dejó la caída de la preventa de 'Spiderman: No Way Home'. (Foto:Captura Twitter)

Mientras nosotros estamos del otro lado insistiendo con la actualización de la página, los trabajadores de los cines deben estar en el siguiente modo.

Memes que dejó la caída de la preventa de 'Spiderman: No Way Home'. (Foto:Captura Twitter)

La mejor descripción gráfica de la caída de las páginas webs es la caída de Karol G en su concierto. Ella se puso de pie a los segundos, las páginas no.

Memes que dejó la caída de la preventa de 'Spiderman: No Way Home'. (Foto:Captura Twitter)

No dudamos que más de uno afloró emociones al no poder comprar la entrada a ‘Spiderman No Way Home’.

Memes que dejó la caída de la preventa de 'Spiderman: No Way Home'. (Foto:Captura Twitter)

Solo algunos usuarios pudieron conseguir entradas pasadas las 00:00 de hoy. Pero si eres de los que no coniguió las entradas a través de la web, no te preocupes porque el director de Cineplanet, Juan José Duffo, afirmó para El Comercio que iniciará con la venta presencial para ‘Spiderman: No Way Home’ y estas se darán conforme al horario de cada cine.

“Se va a abrir boletería física en todos los cines Cineplanet. Esto va a ser en función de los horarios (de apertura) de los propios cines”, dijo Duffo.

Lo mismo sucederá con Cinemark a partir de hoy.

SINOPSIS OFICIAL

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amigable héroe y vecino está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de su otro lado como un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

¿POR QUÉ ES TAN ESPERADA ESTA PELÍCULA?

La razón principal es la especulación generada durante los últimos meses sobre un presunto regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield a sus roles como ‘Hombre araña’. Recordemos que el primero dio vida a este personaje en tres películas, entre 2002 y 2007, dirigidas por Sam Raimi; mientras que su sucesor protagonizó dos filmes, estrenados en el 2012 y 2014.

Se dice que la en esta nueva entrega aparecerán Tom Holland de la mano con los dos actores mencionados y que tanto Maguire como Garfield representando a ‘Spidermans’ de su época ayudarán a Holland durante el trayecto de la cinta. Este posible multiverso aun no ha sido confirmado ni por Sony ni Marvel, quienes son las encargadas de la producción del film.

SEGUIR LEYENDO