Spider-Man: No Way Home: revendedores multiplican a más del 100% el precio de las entradas de Cineplanet y Cinemark

La peculiar caída de las páginas webs de diversos cines en plena preventa de entradas para “Spiderman: No Way Home” no ha sido exclusiva de Perú, sino que ha ocurrido en varios países como Bolivia, México, Chile, entre otros. Sin embargo, en Perú ya se comenzaron a revender las entradas a precios que multiplican de forma abismal el precio inicial.

Durante una visita a través de las plataformas digitales de venta o e-commerce pudimos verificar los exorbitantes precios que ofrecen los revendedores para adquirir una entrada para “Spiderman: No Way Home”.

Recordemos que los precios reales fluctúan entre S/. 18 a S/. 25 , depende de la tarifa que maneje la empresa de cine por distrito, pero a través de Marketplece de Facebook y Mercado Libre encontramos anuncios de revendedores que van desde S/. 50 a S/. 150 por entrada.

Estos son algunos de los precios que se vienen manejando por Mercado Libre.

Estos son los precios que manejan los revendedores para la entrada de Spider-Man: No Way Home. (Foto:Captura)

Estos son los otros precios que se manejan a través de Marketplace de Facebook. Los precios son muy similares a los de la e-commerce anterior.

Es importante mencionar que hay muchos usuarios que no escatiman en gastos y solicitan que ‘por favor se las venda cueste lo que cueste’, inclusive dejan sus números personales para que se comuniquen con ellos.

CINEPLANET SE PRONUNCIA

Si eres de los que no consiguió las entradas a través de la web, no te preocupes porque el director de Cineplanet, Juan José Duffo, afirmó para El Comercio que iniciará con la venta presencial para ‘Spiderman: No Way Home’ y estas se darán conforme al horario de cada cine.

“Se va a abrir boletería física en todos los cines Cineplanet. Esto va a ser en función de los horarios (de apertura) de los propios cines”, dijo Duffo.

Lo mismo sucederá con Cinemark a partir de hoy.

LARGAS COLAS EN DIVERSOS CENTROS COMERCIALES

Tras el anuncio de la venta presencial de entradas para la famosa película que da vida al personaje ficticio Peter Parker, muchas personas comenzaron a acercarse a las instalaciones de los diversos cines desde horas de la mañana.

Según el reporte de varios usuarios a través de la cuenta de Instagram las colas en los locales de Cineplanet ya son largas. Esto sucede en la sede de Real Plaza Primavera, Mall del Sur, Centro Cívico, entre otros.

SINOPSIS OFICIAL

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amigable héroe y vecino está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de su otro lado como un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

¿POR QUÉ ES TAN ESPERADA ESTA PELÍCULA?

La razón principal es la especulación generada durante los últimos meses sobre un presunto regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield a sus roles como ‘Hombre araña’. Recordemos que el primero dio vida a este personaje en tres películas, entre 2002 y 2007, dirigidas por Sam Raimi; mientras que su sucesor protagonizó dos filmes, estrenados en el 2012 y 2014.

Se dice que la en esta nueva entrega aparecerán Tom Holland de la mano con los dos actores mencionados y que tanto Maguire como Garfield representando a ‘Spidermans’ de su época ayudarán a Holland durante el trayecto de la cinta. Este posible multiverso aun no ha sido confirmado ni por Sony ni Marvel, quienes son las encargadas de la producción del film.

