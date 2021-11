Spider-Man: No Way Home: Joven se vuelve tendencia en redes sociales tras vender entrada a 25 mil dólares

Spider-Man: No Way Home: Joven vende entrada a 25 mil dólares. (Foto:Captura)

La llegada de Spider-Man: No Way Home ha causado gran sensación en todos los fanáticos del mundo, razón por la cual en muchos países las entradas se agotaron durante la preventa. No obstante, la demanda fue tal que durante la preventa las páginas web colapsaron creando gran incomodidad en los usuarios.

No es novedad que tras ese inconveniente muchas personas aprovecharon la ‘oportunidad’ y comenzaron a revender entradas con precios muy altos que sobrepasan el 100% del precio inicial.

Y ese es el caso de un ciudadano de Estados Unidos, donde el sujeto logró vender entradas a un precio despampanante. El hecho se volvió viral en redes sociales.

El joven de identidad desconocida vendió entradas para Spider-Man: No Way Home (Spiderman: sin camino a casa) a 25 mil dólares cada una y lo hizo a través de la plataforma ecommerce de Ebay. No hay duda que las personas están dispuestas a pagar precios exorbitantes por ser los primeros en ver la esperada película.

Otro caso similar se evidenció en California, donde un usuario adquirió cinco boletos por 14 mil 200 dólares a través de la misma ecommerce, eso quiere decir que cada entrada estuvo valorizada en 2840 dólares.

Perú no escapa de esa situación, aunque obviamente los precios no llegaron a niveles como los de Estados Unidos, igual son altos en comparación al precio normal. A través de Marketplece de Facebook y Mercado Libre encontramos anuncios de revendedores que ofrecen entradas desde S/. 50 a S/. 250 cada una. Precios sumamente altos.

PERO ¿POR QUÉ TANTA EUFORIA POR ESTA NUEVA SAGA DE SPIDER-MAN?

La razón principal es la especulación generada durante los últimos meses sobre un presunto regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield a sus roles como ‘Hombre araña’. Recordemos que el primero dio vida a este personaje en tres películas, entre 2002 y 2007, dirigidas por Sam Raimi; mientras que su sucesor protagonizó dos filmes, estrenados en el 2012 y 2014.

Se dice que la en esta nueva entrega aparecerán Tom Holland de la mano con los dos actores mencionados y que tanto Maguire como Garfield representando a ‘Spidermans’ de su época ayudarán a Holland durante el trayecto de la cinta. Este posible multiverso aun no ha sido confirmado ni por Sony ni Marvel, quienes son las encargadas de la producción del film.

ESTA ES LA SINOPSIS OFICIAL

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amigable héroe y vecino está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de su otro lado como un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

MÁS DATOS

En esta nueva entrega, regresarán algunos personajes de las otras sagas de Spider-Man y en escena veremos a un extraordinario elenco conformado de la siguiente manera: Spider-Man por Tom Holland, Doctor Strange por Benedict Cumberbatch, Doctor Octopus por Alfred Molina (Spider-Man 2), Duende Verde por Willem Dafoe (Spider-Man), Electro por Jamie Foxx (The Amazing Spider-Man 2), Sandman de Thomas Haden Church (Spider-Man 3) y Lagarto de Rhys Ifans (The Amazing Spider-Man). Michael Keaton confirmó su regreso al mundo al Universo de Spider-Man pero aún no se sabe si será para ‘No Way Home’ o en español, ‘Sin Camino a Casa’.

