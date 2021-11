Melissa Klug manda curiosa indirecta tras reconciliación de Samahara Lobatón con Youna

Melissa Klug habría mandado una indirecta en redes. (Foto: Instagram)

Están juntos de nuevo. Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y el exfutbolista Abel Lobatón, se dio una segunda oportunidad con Youna, padre de su hija. Sin embargo, la ‘Blanca de Chucuito’ no estaría de acuerdo con esta reconciliación.

Este martes 23 de noviembre, Youna confirmó mediante sus redes sociales que ha retomado su relación amorosa con Samahara, de quien se separó en el 2020, meses después que ella lo denunciara por agresión física y violencia familiar.

“Te amo”, escribió el joven barbero. En el post de Instagram se los ve besándose en una playa. Recordemos que la pareja se encuentra en un viaje familiar por el cumpleaños número 20 de Samahara.

Para evitar las críticas de los usuarios, Youna optó por desactivar los comentarios de su publicación. Sin embargo, no esperó que su propia suegra, Melissa Klug, mandara un par de indirectas a través de sus redes. Al parecer, estas estarían dirigidas hacia su hija.

Sucede que la prometida de Jesús Barco publicó una serie de consejos para reconocer a aquellas personas que no son las correctas para uno en durante una relación.

“Señales de que esa persona no es para ti: tus inseguridades salen a relucir constantemente, no sientes la seguridad de poder hablar las cosas sin que la otra persona se enfade, te dice unas cosas pero hace otras, justifica todas sus actitudes con excusas, te dice unas cosas pero hace otras”, fue una parte del extenso mensaje que compartió Melissa en su plataforma.

Cabe resaltar que en marzo de este año se rumoreó una posible reconciliación entre Samahara con su expareja. Cuando fue consultada sobre si esto era cierto, Melissa Klug habría dejado en claro que no aceptaba del todo a Youna.

“Yo tengo ahorita una buena relación con mi hija y prefiero mantenerla así, ella sabe que siempre va a tener mi apoyo incondicional, las puertas de mi casa abiertas, pero no puedo evitar que cometan errores, no puedo evitar pero sí estar siempre a su disposición de cuando ellas me necesiten, yo estar ahí”, respondió algo incómoda.

“Es inevitable que mi hija no cometa errores. Es la historia de ella y prefiero no tocar ese tema porque no me conviene”, agregó la empresaria chalaca en el programa En Boca de Todos.

DENUNCIA POR AGRESIÓN

En diciembre de 2020, Samahara Lobatón y Youna protagonizaron un escándalo de violencia familiar. Ambos se denunciaron mutuamente por agresión física, por lo que fueron detenidos en la comisaría de la Perla, en el Callao.

En el parte policial, la joven madre indicó que Youna la lanzó al suelo, la golpeó en la espalda y costillas y la arrastró por el suelo jalándola del cabello.

Según informó América Noticias, ella lo atacó con un cuchillo y le lesionó el hombro al intentar defenderse. Esta versión ha sido desmentida por la propia Samahara, señalando que solo tenía un cuchillo en la mano porque estaba cortando un limón en medio de la discusión.

Pese a este escándalo, la hija de Melissa Klug contó un mes después que mantenía una relación cordial con el padre de su hija y hasta dejó abierta la posibilidad de retomar su relación amorosa.

YOUNA Y LA VEZ QUE NEGÓ RECONCILIACIÓN CON SAMAHARA LOBATÓN

En octubre de este año, Samahara Lobatón fue captada por las cámaras de Amor y Fuego en un concierto en compañía de sus hermanas y otros amigos. Pero no solo eso, también se la vio hablando muy cerca de un joven que sería su nuevo galán.

Youna fue consultado por los reporteros de Amor y Fuego sobre la reciente juerga de Samahara. Así pues, el barbero dejó en claro que entre ellos nos existe una relación sentimental.

“Bueno, creo que ella es joven y puede estar saliendo. No estamos en una relación . Ella ha dicho que solo tenemos una relación de padres y eso estamos tratando de llevarlo de la mejor manera”, dijo.

