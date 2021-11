Elías Montalvo tras ser eliminado de El Artista del Año: “Es un triunfo para mi haber llegado a la competencia”

El chico reality confesó que llegar a El Artista del Año fue un triunfo. (Foto: Difusión)

En la tercera gala de El Artista del Año el chico reality ,Elías Montalvo, fue el segundo eliminado de la competencia. Tras perder contra Ruby Palomino, el tiktoker se despidió del reality pero no dudo en agradecer por la oportunidad de participar.

Luego de retirarse del escenario, el guerrero conversó con la prensa y confesó que haber llegado hasta el reality conducido por Gisela Valcárcel es un triunfo para él.

“Me llevo muchas experiencias buenas, aprendí muchísimo y voy a seguir aprendiendo de mis errores, de todas las cosas que he hecho aquí. Muy agradecido con la oportunidad, me voy feliz por haber llegado a ‘El artista del año’. Desde ya es un triunfo para mí”, señaló.

Asimismo, fue consultado sobre las votaciones del público. El bailarín resaltó que su contrincante tiene gran cantidad de seguidores y una manera particular de cantar que la ayudó a llevarse la mayoría de los votos.

“La verdad es que Ruby también tiene muchos seguidores, no sé, quizás el estilo que ella tiene de cantar y todo eso ganó”, indicó.

Además dejó en claro que, pese a los comentarios negativos que recibe, él no dejará de seguir luchando por sus sueños. “Se vienen muchas cosas, no me voy a detener por nada ni nadie, voy a seguir adelante por más piedras que se crucen en mi camino, por más hate que tenga voy a seguir adelante, a seguir creciendo”.

Recordemos que hace unas semanas, el programa de Amor y Fuego difundió una imágenes del productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo, con Elías Montalvo dejando entrever que existiría una relación sentimental. Hecho que ha puesto a el tiktoker en el ojo de la farándula y ocasionado comentarios negativos del público.

SOBRE LUCÍA DE LA CRUZ

La noche del 27 de noviembre, la pista de El Artista del Año recibió a Lucía de la Cruz como refuerzo de Elías Montalvo. Ante ello, el chico reality reveló que se sintió muy nervioso al cantar junto a la cantante criolla.

“Tenía un poco de nervios porque mi refuerzo tiene una gran trayectoria y había un poco de nervios que no esté a la altura. Al final me divertí y lo gocé”, dijo para los medios de comunicación.

Foto: Difusión

SOBRE LOS HATERS

Como se sabe, el guerrero viene siendo blanco de críticas desde que fue envuelto en una polémica con Peter Fajardo por un supuesto romance entre ambos. Elías señaló que las últimas semanas han sido difíciles para él pero que ya está aprendiendo a lidiar con el tema.

“Estoy un poco más tranquilo, han pasado tres semanas desde que me vienen tirando hate, desactivé mis comentarios para que no me afecte porque soy de las personas que lee, lee y lee y se sugestiona mucho, pero ya estoy aprendiendo a lidiar con eso”, expresó para la prensa.

Por último, aprovechó para remarcar que él sabe la clase de persona que es. “Que comenten que digan lo que quieran, uno sabe la clase de persona que es y las cosas que ha hecho bien o mal, entonces eso me tiene sin cuidado. Al inicio sí porque somos seres humanos y me afectaba mucho”.

