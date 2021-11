Gisela Valcárcel responde a detractores de Elías Montalvo: “Él ensaya súper temprano, lo da todo y yo lo estoy viendo”

Gisela Valcárcel defiende a Elías Montalvo de críticas. (Foto: Instagram/ América TV)

Tras lanzar un video en su cuenta de Instagram, sobre la sentencia de Elías Montalvo con Ruby Palomino en El Artista del Año; las críticas para el integrante de Esto es Guerra no se hicieron esperar.

“Estrella Torres ha pedido disculpas en sus redes y ha hablado claro sobre lo que siente al haber sentenciado a Ruby Palomino, pero ella no fue la única, la mayoría votó de ese modo. La competencia ha dado un giro inesperado y esta semana Elías Montalvo puede sacar a otra competidora como ya lo ha hecho, pues el público lo respalda”, se puede leer en el post de Gisela Valcárcel, instando al público a votar.

“Decir si nos parece o no está demás, mejor es hacerlo de forma efectiva, vota por tu favorito”, acotó la rubia.

Estas palabras hicieron ruido en muchos de sus seguidores, quienes consideraron que no sería justo que Elías gane gracias al voto del público, siendo Ruby Palomino mejor artista que él. Ante ello, Gisela Valcárcel no dudó en responder.

GISELA VALCÁRCEL DEFIENDE A ELÍAS MONTALVO

La conductora contestó uno a uno los comentarios de sus seguidores, quienes incluso le preguntaron qué hacía Elías Montalvo en el programa. Incluso, se manifestó sobre los mensajes en donde se vincula al tiktoker con Peter Fajardo.

Como se recuerda, los usuarios de las redes sociales vienen especulando que Elías Montalvo se encuentra en El Artista del Año gracias a productor de Esto es Guerra.

“Ya si sale Ruby (eliminada), es por que don Elías tiene vara en ese programa”, dijo un usuario, a lo que Gisela rápidamente respondió: “Sería porque ustedes no votaron , por eso he puesto este post , pues nadie podrá hacer nada, solo el público si respalda a Elías, el se queda y si respalda a Rubí ella seguirá. De ustedes depende”.

Otro señaló: “Nunca voto, pero hoy decidí hacerlo para apoyar a Ruby Palomino, suerte”. “Esa es la forma, cuando uno tiene el poder, debe usarlo. Tú eliges”, dijo la conductora de El Artista del Año, resaltando que la votación es gratis.

Ruby Palomino o Elías Montalvo; solo uno permanecerá en la competencia. (Foto: GV Producciones)

ELÍAS MONTALVO Y PETER FAJARDO

En otro momento, un cibernauta se refirió a la supuesta relación que existe entre Peter Fajardo y Elías Montalvo. “Será que Peter Fajardo le dará la.copa a Elías jajaja”.

De inmediato, Gisela contestó: “No, si Elías gana, la copa la doy yo, porque ustedes lo eligieron”.

Otro seguidor le preguntó, qué hacía Elías en su programa, a lo que la rubia le recalcó: “ Compite, ensaya súper temprano, quiere ganarse el aplauso de ustedes .. lo da todo y yo lo estoy viendo eso es lo que hace en el programa. Besos”.

“¿Quién es Elías?”, preguntó otro fan. “Un participante de la competencia … hacemos un show con varios participantes que cantan y hacen shows hermosos, tienes que verlos”, respondió Gisela, adjuntando un emoticon con ojos encorazonados.

“A Elías no lo favorezcan porque se está agarrando al productor del canal, no vale eso”, escribió otro usuario. “A él lo favorece el público, ninguno de nosotros, ustedes votan por él, es decir el público vota porque él se quede y eso está bien , Elías no es culpable del respaldo, al contrario por ese respaldo se está esforzando mucho”, remarcó la conductora de El Artista del Año.

El chico reality se pronunció sobre su vinculo con Peter Fajardo. (Foto: Difusión/Captura)

EL JURADO DEBERÍA ELEGIR

Gisela Valcárcel contestó también a un seguidor que resaltó el talento de Ruby Palomino frente a los de Elías, es por ello que considera que en esta ocasión el que debería elegir es el jurado, no el público.

“Rubí es una excelente cantante y no debe irse así de esa forma, si en anteriores oportunidades se han cambiado las reglas debe ser por esta vez igual. Al otro contrincante le hacen publicidad en su programa (Esto es Guerra) cada minuto, y no es justo para Rubí que no tiene vitrina”, señaló el internauta.

“Ahora te toca votar, si para ti Ruby es la favorita, puedes votar todos los días hasta el viernes por ella, es gratis, te permiten un voto por día. Hazlo y apoya, nunca se queden con los brazos cruzados, pierde el que cree que pierde. Vamos con todo” , le respondió Gisela.

El jurado de El Artista del Año. (Foto: América TV)