El Artista del Año EN VIVO este sábado 27 de noviembre vía América TV GO: todos los detalles de la tercera gala de Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel regresa con la tercera gala de El Artista del Año. (Foto: GV Producciones)

Gisela Valcárcel regresa este 27 de noviembre con la tercera gala de El Artista del Año. Este sábado, Elías Montalvo o Ruby Palomino se van de la competencia, esto gracias al voto del público. Ambas figuras darán todo de sí para demostrar que merecen quedarse en el programa.

Como se recuerda, el primer eliminado de esta temporada fue Christian Domínguez, quien señaló que no estaba de acuerdo con la eliminación en base a los votos del público, pero respetaba las reglas. Tras ser eliminado, Elías Montalvo volvió a caer en sentencia, esta vez, por decisión del jurado.

Junto a él, quedó sentenciada Ruby Palomino, por elección de sus propios compañeros. En este programa, los participantes tendrán que destacar en canto, baile y actuación.

Estrella Torres, Claudia Serpa, Ruby Palomino, el sonero César Vela, Elías Montalvo y Yahaira Plasencia, luchan cada sábado para demostrar quién es el mejor, ante el atento jurado conformado por Adolfo Aguilar, Tilsa Lozano, Morella Petrozzi y Deyvis Orosco como jurado.

Todos los detalles sobre cómo podrás emitir tu voto para evitar que tu candidato de El artista del año sea eliminado.

INTERPRETACIÓN Y DUETOS

En esta tercera edición veremos una noche de interpretación y duetos, donde cada artista compartirá escenario con uno de sus compañeros. En el caso de Yahaira Plasencia, la salsera canta junto a César Vega.

“No es la primera vez que voy a compartir escenario con César, en esta oportunidad vamos a cantar una salsa de La India, es un género que dominamos y vamos a dar un gran espectáculo. César es un profesional, tiene un vozarrón”, señaló la cantante.

Mientras que Estrella Torres hará lo propio con Ruby Palomino con un tema peruano, por su parte Claudia Serpa y Elías interpretarán un tema pop urbano.

LUCÍA DE LA CRUZ REFUERZO DE ELÍAS

La cantante criolla llega a El Artista del Año como refuerzo de Elías Montalvo. El integrante de Esto es Guerra se batirá a duelo con Ruby Palomino.

“Invité a Lucía porque ella es una grande, una maestra de la canción peruana. Estoy muy agradecido con Lucía por aceptar acompañarme este sábado, ¡hasta ahora no me lo creo! Estoy nervioso, pero Lucía me da mucha seguridad. Soy un joven que tengo muchas ganas de aprender y demostrar de qué estoy hecho”, indicó Elías.

CLAUDIA SERPA QUIERE UN DUELO CON YAHAIRA PLASENCIA

La cantante Claudia Serpa señaló que está decidida a demostrar todo su talento, y que no le huye a ningún duelo. Consultada por a quién elegiría, la joven dio dos opciones.

“Si vuelve a haber un nuevo versus, me gustaría enfrentarme a Yahaira o César Vega, en realidad, con cualquiera que me pongan al frente. Estoy en El artista del año para demostrar la clase de artista que soy. Quiero llegar a la gran final”, dijo.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL ARTISTA DEL AÑO?

El programa América Hoy, producido por GV Producciones, tiene como concursantes a:

- Elías Montalvo

- Estrella Torres

- Claudia Serpa

- Yahaira Plasencia

- Ruby Palomino

- El sonero César Vela

Tercera gala de El Artista del Año. (Foto: GV Producciones)

EL ARTISTA DEL AÑO: ¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS DEL JURADO?

El programa América Hoy, producido por GV Producciones, tiene como jurado a:

- Morella Petrozzi

- Adolfo Aguilar

- Tilsa Lozano

- Deyvis Orosco

El jurado de El Artista del Año. (Foto: América TV)

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ EL ARTISTA DEL AÑO?

El Artista del Año regresó después de 5 meses. Cabe recordar que en su última edición, el ganador de la copa fue Josimar, venciendo a finalistas como Pamela Franco y La Uchulú. Tras culminar la segunda temporada de Reinas del Show, El Artista del Año regresó el sábado 13 de noviembre.

¿EN QUÉ CANAL PUEDO VER EL ARTISTA DEL AÑO?

El Artista del Año se transmite a través de América TV.

Satélite:

DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 804 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

Cable:

Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

Cable Perú / Canal 4

Visión Perú / Canal 4

Best Cable / Canal 4

Star Globalcom / Canal 13

¿A QUÉ HORA PUEDO VER EL ARTISTA DEL AÑO?

El Artista del Año se transmitirá todos los sábados a partir de la 9 de la noche, por América TV.

¿CÓMO VEO EL ARTISTA DEL AÑO? POR AMÉRICA TV GO?

Puedes ver Reina del Show a través de América TV GO descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular.