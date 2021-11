Pedro Francke sobre contrataciones de familiares con el Estado: “Me someto a todas las investigaciones que deseen”

Foto: REUTERS/Angela Ponce

El ministro de Economía, Pedro Francke, se volvió a pronunciar sobre las denuncias de contratación con el Estado de sus familiares. En una entrevista con RPP Noticias, el ministro aseguró estar abierto a las investigaciones que se decidan hacer desde el Legislativo.

“Yo he dicho claramente que no he tenido ninguna injerencia en eso y estoy dispuesto a que hagan todas las investigaciones que desean, porque el que no la debe no la teme”, dijo.

“Mi hija y el hijo de mi esposa han cometido una falta, han cometido un error, ya lo han corregido. Debe aplicarse el proceso correspondiente y yo aseguro y me someto a todas las investigaciones que deseen de que yo no he tenido ninguna injerencia en esto. Así que, por favor, que lo investigue la prensa, que lo investigue quien sea”, agregó.

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL 2022

En la misma entrevista, Francke también se pronunció sobre la aprobación del Presupuesto para el año 2022. Sobre esto resaltó que se está dando prioridad al sector educación y salud, debido a la coyuntura. También dijo que todo fue un proceso de concertación junto a la Comisión de Presupuesto, por lo que se logró un buen trabajo.

“Yo creo que un primer elemento (para lograr la aprobación) tiene que ver con el contenido del presupuesto: la prioridad de educación, de salud, de mejorar la productividad agropecuaria, reforzar la descentralización; son grandes temas que creo tienen consenso nacional. Lo segundo es un esfuerzo de concertación. Se ve en la votación (de la Comisión de Presupuesto), pero ha sido un trabajo de semanas”, dijo.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resaltó que hubo un voto casi unánime en favor del presupuesto desde la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, algo que no se veía desde hace años.

Al mismo tiempo, resaltó a la reforma tributaria como su siguiente reto. “El Perú tiene una presión tributaria de 15 y medio % del PBI. El promedio latinoamericano es 6, 7 puntos más y la brecha se ha ampliado”, aseguró.

INSISTE EN LA REFORMA TRIBUTARIA

El tema de la reforma tributaria ha estado pasando por agua caliente desde que se planteó. Ante esto, Pedro Francke se mostró firme en que la reforma es necesaria dada la coyuntura.

“Sí hay avances (en la economía nacional), pero si uno se compara, con las demandas y necesidades que tiene el Perú, te comparas con otros países similares al tuyo, Colombia, Chile... Otros países ya han aprobado reforma tributaria, Colombia ya aprobó su reforma tributaria. Ecuador, Chile la están discutiendo. México ya la aprobó. Es una necesidad mundial”, señaló.

Al titular del MEF también se le increpó por hacer las reformas a través de la delegación de facultades que han pedido al Legislativo, en vez de presentar proyectos de ley que luego el Congreso puede revisar y ellos mismos aprobar.

“Creo que todos los gobierno pasados han presentado pedidos de facultades delegadas, la materia tributaria ha sido aprobada por decreto legislativo la mayor parte de veces, diría que el 90% en los últimos 20 años. Usualmente, esto se ha aprobado en 26 días, fecha que ya pasó”, señaló.

La razón que dio Francke es por la misma complejidad de la materia.

“A veces una palabra o un detalle puede generar consecuencias negativas. Y siempre que hay esto luego el Congreso tiene la facultad de revisar, corregir, derogar, si le parece la ley. Nuestro esfuerzo aquí es la concertación, el diálogo, vamos a las bancadas, a las comisiones”, dijo.

“Algunos dicen ‘tenemos temor de que vayan a hacer esto’, bueno, no es lo que pensamos hacer, (pero) si ustedes tienen el temor pongamos en la ley de delegación de facultades que esto no se puede hacer”, agregó.

