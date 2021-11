Pedro Francke: Presentar una moción de vacancia es una contradicción del Congreso

El presupuesto para el año 2022 se aprobó y se presentó una moción de vacancia contra Pedro Castillo. Sobre este tema, el ministro de Economía, Pedro Francke, reconoció que podría afectar la situación con los inversionistas. Pero también lo calificó como una contradicción en el accionar del Congreso, que ese mismo día aprobaba la Ley de Presupuesto Fiscal.

Principalmente en cuanto a la incertidumbre política, Francke reconoció que todo factor de este tipo tiende a detener las inversiones.

“Cuando se presenta una moción de vacancia evidentemente genera una situación de incertidumbre, fragilidad institucional. Ya lo hemos visto en el pasado. Y es preocupante por ese lado. De hecho ayer el dólar subió un céntimo y no es coincidencia de que haya sucedido al mismo tiempo que se presentaba la moción de vacancia”, dijo en una entrevista con RPP Noticias.

Además, el titular del MEF opinó que esta moción de vacancia presidencial tendría pocas posibilidades de aprobarse, pero resaltó que iba en contra del espíritu de concertación que se había formado en la Comisión de Presupuesto y luego en el pleno del Congreso.

“Si prácticamente todo el congreso esta de acuerdo en el presupuesto del próximo año, en lo que hay que hacer el próximo año, no me parece que sea congruente, si tenemos planes bastantes concertados para el próximo año, que se presente una moción de este tipo, me parece contradictorio”, expresó.

Francke opinó que se debe insistir en los esfuerzos de concertación y diálogo, par que el Ejecutivo y Legislativo lleguen a un acuerdo definitivo.

También expresó su total rechazo a las “expresiones de violencia que se han visto en los últimos días”, haciendo referencia a la denuncia de Yonhy Lescano contra el grupo de ultraderecha “La Resistencia” y del congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), quien dijo que César Acuña también fue víctima de agresiones por parte de este grupo.

ABIERTO A LAS INVESTIGACIONES ANTE UNA POSIBLE MOCIÓN DE CENSURA

El titular de Economía se mostró abierto a las investigaciones que se decidan hacer desde el Legislativo, sobre las contrataciones que habrían tenido su hija e hijastro con el Estado mientras Francke era ministro.

“Yo he dicho claramente que no he tenido ninguna injerencia en eso y estoy dispuesto a que hagan todas las investigaciones que desean, porque el que no la debe no la teme”, dijo.

“Mi hija y el hijo de mi esposa han cometido una falta, han cometido un error, ya lo han corregido. Debe aplicarse el proceso correspondiente y yo aseguro y me someto a todas las investigaciones que deseen de que yo no he tenido ninguna injerencia en esto. Así que, por favor, que lo investigue la prensa, que lo investigue quien sea”, agregó.

CONTRADICCIONES DEL ESTADO

Al ser consultado por las construcciones entre miembros del Gobierno, Francke resaltó que todo es un trabajo de diálogo. Así, no pareció darle mayor importancia a acontecimientos como el anuncio del cierre de minas de la primera ministra Mirtha Vásquez, que luego tuvo que aclarar ante el descontento del sector minero.

Hizo referencia al trabajo hecho en la Comisión de Presupuesto cuando dijo que “hay que tener un diálogo y preparación de como eso se plasma en la realidad”.

Así, en cuanto a la posibilidad de que estas contradicciones afecten las inversiones privadas o la visión del sector empresarial en el país, Francke resaltó que están en constante comunicación.

“Nosotros lo hemos reconocido (sobre el anuncio de cierre de minas de la titular del PCM) y hemos insistido y mantenemos un diálogo continuo con los sectores empresariales, porque consideramos que la inversión privada es fundamental”, dijo.

