Pedro Castillo: “No me preocupan los ruidos políticos, a mí me ha elegido el pueblo y no las mafias”

Pedro Castillo desde Jauja, Junín. Foto: Presidencia del Perú.

Horas después de que el Congreso presentara una moción de vacancia presidencial en su contra, Pedro Castillo afirmó no sentirse preocupado ante los “ruidos políticos” que genera la oposición debido a que fue “elegido por el pueblo y no por mafias ni corruptos”.

Estas declaraciones las dio en su discurso de inauguración de las obras de “Mejoramiento de pavimento, veredas de la Av. Héroes de la Breña” en la localidad de Jauja, Junín. Desde allí, el mandatario l es restó importancia a los intentos que existen para sacarlo del poder.

“No me preocupan los ruidos políticos, porque a mí me ha elegido el pueblo, no me han elegido las mafias, la corrupción, no me han elegido los corruptos, me debo al pueblo. Estoy tranquilo. El pueblo se merece respeto”, indicó Castillo Terrones.

Hace unos días, el presidente exhortó al Poder Legislativo a dejar de lado las “confrontaciones inútiles” y tender lazos conciliadores con el Ejecutivo en aras de lograr un bienestar a todos los peruanos. Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para evitar una moción de vacancia en su contra.

“Sentémonos a conversar, dejémonos de la confrontación inútil que le hace mucho daño al país, dejemos esta confrontación que le hace mucho daño a nuestros maestros y niños que estamos esperando la presencialidad, para que vayan a encontrarse con sus amigos, sus pares y los maestros”, expresó en aquella oportunidad desde Huancavelica.

Mientras el jefe de Estado se encontraba en Juaja, la notificación sobre la moción de vacancia que existe en su contra por permanente incapacidad moral llegó al despacho del Palacio de Gobierno.

El oficio, que cuenta con la firma de la titular del Congreso, Maricarmen Alva, sirve para poner en conocimiento Pedro Castillo la existencia de una moción de vacancia presentada esta mañana en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos del Congreso de la República.

Como se recuerda, exactamente hace una semana, la vacancia fue promovida por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, para luego recibir el respaldo de Fuerza Popular y Renovación Popular, por lo que cuenta con 28 firmas.

En el file presentado se lee que “la incapacidad moral del presidente José Pedro Castillo Terrones está fundamentada y registrada, de forma sistemática, en la designación en altos cargos públicos a personas contrarias al Estado de derecho y al sistema democrático por sus vínculos terroristas y de apología al terrorismo, por su injerencia por motivaciones personales en las Fuerzas Armadas y en la Sunat y su total anuencia a la afectación de los derechos humanos de las mujeres a través de la violencia”.

También se precisa que la vacancia del Pedro Castillo se da por una causal de incapacidad moral permanente, una figura de excepcional gravedad que le compete única y exclusivamente al Congreso de la República. Además, señalan que el silencio del mandatario forma parte de estas incapacidades.

“Por rodear de silencio y ocultamiento importantes procesos en la toma de decisiones de gobierno y de Estado, por haber facilitado el acceso al poder ministerial de facciones ligadas a la organización criminal de Sendero Luminoso, facciones como el Conare y Fenatep con las que aún está comprometido y por nombrar a ministros ligados a graves delitos como es el terrorismo”, se lee.

“Por designar ministros no idóneos para el cargo lo que incluso afecta la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales alterando bruscamente los escalafones meritocráticos de dichas instituciones”, agregan.

