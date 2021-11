Raúl Ruidíaz se despidió de Seattle Sounders: “Siempre estarán en mi corazón, nunca los olvidaré”

Jul 7, 2021; Seattle, Washington, USA; Seattle Sounders FC forward Raul Ruidiaz (9) celebrates his goal against the Houston Dynamo during the second half at Lumen Field. Mandatory Credit: Jennifer Buchanan-USA TODAY Sports

Todo tiene su final. Raúl Ruidíaz acaba de despedirse del Seattle Sounders por medio de su cuenta de Instagram. La ‘Pulga’ dejará al club que milita en la Major League Soccer después de cuatro años. Aún se desconoce el futuro del delantero nacional, pero hay fuertes rumores que lo acercarían a la Liga MX.

“Esta temporada no fue fácil ni la mejor para mí ni para el grupo de jugadores debido a algunas lesiones, pero tratamos de dar lo mejor para este gran club. Al final de esta temporada algunos de esos grandes esfuerzos no fueron suficientes y no pude terminar el año como quería, pero la lucha nunca paró. Gracias a todos por su apoyo, siempre estarán en mi corazón, nunca los olvidaré”, escribió el peruano en su red social.

