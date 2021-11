Periodista mexicano revela el plan de Juan Reynoso en Perú: “Su idea es iniciar el proyecto para el próximo Mundial”

Juan Reynoso tiene en mente dirigir a la selección peruana en un futuro.

Cuando en el Perú se hablan de entrenadores nacionales para dirigir a la selección siempre sale a la palestra el nombre de Juan Máximo Reynoso. Y es que su reciente título con el Cruz Azul de México le ha dado el impulso necesario para postularse al buzo de la ‘bicolor’, aunque esta posibilidad puede llegar más pronto que tarde debido a las declaraciones de un periodista del país ‘azteca’.

“Hasta donde sé, Juan Reynoso desea acercarse a la selección peruana en el futuro. Pero su idea es iniciar el proyecto para el próximo Mundial, es decir el próximo proceso eliminatorio”, señaló el periodista Carlos Córdova al programa deportivo ‘Fútbol como Cancha’ de RPP.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que añadió que él mismo conversó con el entrenador peruano y que incluso hubo un acercamiento previo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) cuando la ‘blanquirroja’ se ubicaba en la parte baja de las Eliminatorias Sudamericanas. “De una conversación que tuve con Juan Reynoso pude conocer que desde la selección peruana se acercaron a él hace alrededor de tres jornadas de Eliminatorias cuando las cosas no iban muy bien. Pero la situación no llegó a más, no hubo ofrecimiento directo”, indicó el comunicador que trabaja en radio Televisa.

CON CONTRATO EN MÉXICO

Pese a todo, también aclaró que el ‘Cabezón’ tiene contrato vigente con el Cruz Azul, más aún con los recientes títulos obtenidos de la Liga MX y la copa Campeón de Campeones este año. “Juan Reynoso tiene contrato por un año y medio más. Por todo lo que ha logrado, la situación es que va a continuar en Cruz Azul, la directiva apuesta por él”, comentó Córdova sobre la permanencia de Reynoso, pese a que en la actual temporada del torneo mexicano se ubican en la octava casilla con 23 puntos, a 12 del primero que es el América.

No obstante, el hecho de haber engrosado su palmarés le habría puesto en la mira de otras entidades, aunque sobre esto no especificó mucho el periodista Carlos, solo acerca del deseo de dirigir algún día a la escuadra nacional. “Juan Reynoso comentó que su deseo es dirigir la Selección Peruana. Si llega una oferta de Europa en el futuro, la analizaría. Pero su prioridad es la Selección Peruana”, declaró.

Juan Reynoso y su reciente título de la Liga MX con el Cruz Azul este 2021. | Foto: EFE

POSTURA DE GARECA Y OBLITAS

Sin duda que esta es una noticia que resulta ser más sorpresiva de lo previsto, sobre todo tras la postura, tanto de Ricardo Gareca como de Juan Carlos Oblitas, quienes en declaraciones a la prensa mostraron un interés por extender el vínculo más allá del Mundial de Qatar 2022.

“Perú tiene la prioridad por los años, la confianza y el hecho de yo vivir aquí hace tanto tiempo”, fueron las palabras del ‘Tigre’ cuando se le preguntó si se quedaría más tiempo como entrenador de Perú. En tanto, el director deportivo de la FPF coincidió con esta idea, mostrando su respaldo así no se clasifique al Mundial de Qatar. “Clasificar o no al Mundial no condiciona pensar en la renovación de Ricardo Gareca”.

MÉRITOS DE REYNOSO

Juan Reynoso ha demostrado a lo largo de su carrera como entrenador que cuenta con la experiencia para dirigir a una selección. Lo avalan los títulos que ha conseguido. Primero en Bolognesi de Tacna, cuando salió campeón el 2007. Luego el 2009 hizo lo mismo con Universitario de Deportes. Pasaron algunos años para que volviera a alzarse con el trofeo, aunque en esta ocasión fue con Melgar de Arequipa el 2015, con el que también se adjudicó el Torneo de Verano el 2017. Y finalmente, la Liga MX y el trofeo de Campeón de Campeones que obtuvo este 2021 de la mano de la ‘Máquina Cementera’ con Yoshimar Yotún en el plantel.

