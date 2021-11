Perú Libre busca declarar el yonque como bebida de bandera nacional

Foto: Composición.

Desde Perú Libre buscan que el yonque, trago de aguardiente que proviene de la destilación de la caña de azúcar, sea declarado como bebida de bandera nacional. Así lo estipula el congresista oficialista Américo Gonza Castillo con su proyecto de Ley N° 779/2021 – CR.

Entre los puntos planteados en la propuesta se encuentra la prioridad de declarar de interés nacional y necesidad pública la mencionada bebida alcohólica. Además de “registrarla con sello y reconocimiento de la marca Perú”.

Con esta iniciativa legislativa se busca fomentar la producción, elaboración, comercialización, exportación difusión y promoción del yonque en todo tipo de eventos oficiales. Asimismo, promover estudios e investigaciones científicas que contribuyan a conocer y difundir sus bondades y diferentes usos.

La iniciativa, que tiene como coautores a los legisladores oficialistas Katy Ugarte, Roberto Kamiche, Segundo Montalvo, Victor Cutipa, Hamlet Echevarría y Waldermar Cerrón , también señala que deberá ser competencia de la Digesa del Minsiterio de Salud “diseñar la ficha técnica sobre el grado de alcohol que tiene el yonque”.

En ese sentir, el documento presentado por Américo Gonza Castillo enfatiza el yonque es “completamente distinta al alcohol de madera y alcohol metílico”; por lo que buscan promover su consumo interno en todas las actividades oficiales y protocolares de instituciones públicas.

Por último, el proyecto señala como otro de sus objetivos la protección a la herencia cultural y contribución al fortalecimiento de la identidad nacional desde la producción hasta comercialización del yonque.

Proyecto de Ley N° 779/2021 – CR.

PERÚ LIBRE NO APOYARÁ VACANCIA CONTRA PEDRO CASTILLO NI CIERRE DEL CONGRESO

El vocero de la bancada Perú Libre, Waldemar Cerrón, aclaró que su bancada en contra de un eventual cierre del Congreso o una vacancia presidencial.

“Felicito porque se ha llegado a niveles de diálogo y comunicación. Podemos tener algunas fricciones pero hay gente que se opone hasta que conversemos y crean términos como el ‘fujicerronismo’, ‘cerrónfujimorismo’, ‘renovación cerronismo’ o APP o Acción Popular”, señaló durante su participación ante le pleno.

El portavoz de la bancada oficialista manifestó que los congresistas deben unirse para hacer los proyectos que permitan atender las necesidades de “los más marginados”. “No estamos en contra del diálogo, no estamos en contra. Ni siquiera en pensar por un momento en el cierre del Congreso o en otros temas de la vacancia. Hay mucho por hacer, como diría Vallejo, para nuestro Perú. Pongámonos a trabajar como ya lo estamos haciendo y dejemos que los órganos correspondientes hagan lo que tengan que hacer”, añadió Waldemar Cerrón.

Sin embargo, en la víspera, la parlamentaria de Perú Libre, Margot Palacios, dejó a entrever que podría votar a favor de la vacancia presidencial, bajo la causal de incapacidad moral permanente, debido a que Pedro Castillo no concreta “sus propuestas de campaña”, por las cuales fue elegido por el pueblo.

“En relación a ese tema [de la vacancia], vamos a evaluarlo, particularmente lo voy a evaluar, pero no vamos dejar que un grupo por intereses particulares quiera socavar la voluntad popular. El pueblo votó y eligió en las urnas por un presidente, que el presidente no plantee sus propuestas de campaña es otro tema”, refirió.

Asimismo, la congresista Palacios aseveró que, pese a ser parte del partido que llevó a Pedro Castillo al poder, no se siente representada por el actual Gobierno. Según explicó a Exitosa, ella optó por negarle la confianza al gabinete ministerial por Mirtha Vásquez ya que está integrado por representantes de otros partidos como Juntos por el Perú y Nuevo Perú, incluso por agrupaciones políticas que distan completamente de la ideología de Perú Libre.

“Quiero decir que nunca he dado el voto de confianza al gabinete, no he dado la confianza porque no me representa. Son de derecha, caviares, actualmente gobierna Juntos por el Perú, gobierna Nuevo Perú que no tiene ni inscripción. Hay ministros de Acción Popular y de Frente Amplio, este no es un gobierno de Perú Libre”, agregó.

