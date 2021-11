Abogado de Perú Libre ofreció dinero a testigo a cambio de su silencio

Foto: Andina

Una investigación reveló que el abogado de Perú Libre, Jhon Benites Tangoa, intentó sobornar a un testigo clave de la Fiscalía a cambio de su silencio. Como se sabe, el Ministerio Público investiga al fundador del partido de gobierno, Vladimir Cerrón, y a los congresistas oficialistas Guido Bellido y Guillermo Bermejo por el presunto delito de terrorismo.

Benites intentó callar es el reservista Bobby Eddy Villarroel Medina, también conocido como ‘Comandante Sacha’. Esto se habría dado durante una reunión secreta en un spa en el distrito de La Victoria.

“Ellos me pidieron que nos reunamos en un sauna y yo acudí”, confirmó Villarroel . “¿Cuánto quieres?”, le preguntó el abogado. No se mencionó la palabra dinero, pero «Sacha» entendió que quería conocer el costo de su silencio. En respuesta, optó por dar afirmaciones vagas, como aceptando el trato que aún no habían cerrado.

“Yo acepté ir a escucharlos, pero en ningún momento mi intención ha sido aceptar; es más, al contrario, rechacé la propuesta económica que me hicieron”, señala en una entrevista al diario El Comercio. Además advierte que viene recibiendo amenazas y “llamadas extrañas” tras el encuentro.

Cabe precisar que Villarroel Medina también está siendo procesado por terrorismo y su declaración es vital porque aseguró haber sido testigo de las presuntas coordinaciones entre el clan Quispe Palomino, que opera a la cabeza de los narcoterroristas en el Vraem, y el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón. La estrategia del Militarizado Partido Comunista del Perú era llevar el comunismo a nivel nacional acercándose a movimiento políticos y regionales.

“Yo a Cerrón lo conozco hace muchos años. Nosotros lo hemos apoyado en su campaña. Nosotros hemos sido casi como su seguridad, los reservistas. (…). Quien trasladaba el dinero que le entregaban los terroristas era Álex Pimentel. Eran fajos de dólares. Mucho dinero”, afirmó sobre su relación con el líder de Perú Libre.

“Yo conozco a Guido Bellido. Varias veces me he reunido con él en Cusco. Personalmente, lo conozco. Hemos tenido muchos debates ideológicos. Yo puedo aclarar que es un acérrimo comunista, marxista, leninista y maoísta”, contó sobre el congresista.

Finalmente, sobre Guillermo Bermejo señaló que lo conoce desde hace varios años. “Lo que yo mencioné es lo que me informó el mismo Víctor (Quispe Palomino) alias ‘José’, y la misma ‘Vilma’, es que (Guillermo) Bermejo sí había entrado (a los campamentos terroristas del Vraem)”.

PADRE DE CONGRESISTA DE PERÚ LIBRE INTENTA EVADIR LA LEY

El padre de la congresista Kelly Portalatino intentó impedir la retención de la camioneta que manejaba y que tenía requisitoria pidiendo ayuda, a través de una llamada telefónica, a ‘autoridades’.

Hace una semana, el padre de la parlamentaria de Perú Libre fue intervenido por la Policía ya que el vehículo que conducía cuenta con una requisitoria del Octavo Juzgado Penal del Poder Judicial, según un informe de Panorama.

Ya en la comisaría de Chancay, intentó convencer a los policías de que no retengan la camioneta ya que esperaba la ayuda de alguna autoridad. La conversación que tuvo con uno de los policías fue grabada.

En ella, se oye al policía explicarle al padre de la congresista que ya había dado cuenta por medio del sistema sobre la intervención al vehículo requisitoriado y que por ello no podía detener la intervención.

“De repente en Lima, de repente el ministro puede hacer algo... Un ratito, si no me voy a ir. Hay gente que (he) llamado”, dice el padre de Kelly Portalatino que previamente habría llamado a su hija congresista, según Panorama.

Pese a ello, el policía le explicó que estaba cumpliendo con su trabajo y con el procedimiento de detención, por lo que no podía hacer lo contrario incluso si alguna otra autoridad lo llamaba.

“Jefe, un ratito, no me voy a ir”, volvió a insistir el padre de la congresista y le reiteró al policía que ya había coordinado para que alguien “bien plausible” lo llame en 5 a 10 minutos y así detenga la intervención.





SEGUIR LEYENDO