Exjugador ‘charrúa’ sugiere a Gregorio Pérez como entrenador de la selección uruguaya

Gregorio Pérez dirige a Universitario, pero exjugador lo postula para que sea DT de los 'charrúas'.

El despido de Óscar Washington Tabárez de la selección uruguaya causó más que un asombro a todos los entendidos del fútbol. Y es que se trata de una persona de mucha experiencia y que ha logrado poner al fútbol ‘charrúa’ en la palestra del balompié mundial. Sin embargo, los nombres para tomar el relevo ya suenan y un exjugador ha colocado a Gregorio Pérez como el que mejor encaja en ese perfil.

Se trata de Rubén Insúa, quien conoce a ambos personajes y por ello cree que puede que el ‘Goyo’ puede significar una extensión del ‘Maestro’. Incluso ha sido su asistente en el Mundial de Italia 1990. “A Gregorio Pérez lo conocí en el 90, estuvo con Tabárez mucho tiempo. Creo que él mismo tiene la misma raíz que Tabárez. Gregorio quizás es demasiado bueno con los jugadores, el ‘Maestro’ piensa más en hacer las cosas. Es un gran entrenador, creo que ahora está como para agarrar la selección. Yo lo veo muy bien ”, indicó Insúa en una entrevista que le realizó Radio Ovación.

Aún así, Tabárez ha puesto la valla muy alta, ya que ha logrado grandes cosas en los 15 años que ha estado al mando de los ‘charrúas’. En ese tiempo logró alzarse con el título de la Copa América del 2011 de Argentina, además de las clasificaciones a los Mundiales de Sudáfrica 2010 (Uruguay ocupó el cuarto lugar), Brasil 2014 (12° lugar) y Rusia 2018 (5° lugar).

No obstante, no es el único nombre que ha sonado en el entorno de la dirigencia, sino también el del argentino Marcelo Gallardo, actual entrenador de River Plate; Diego Aguirre, DT del Internacional de Porto Alegre, e incluso Fabián Coito, quien ha dirigido en las selecciones menores de ‘La Celeste’. En ese sentido, Sosa cree que el nuevo estratega debe ser alguien de nacionalidad uruguaya y no extranjera. “ Para mí el entrenador tiene que ser uruguayo para terminar la eliminatoria y de ahí agarra uno desde el principio , porque uno extranjero firmará solo para para cuatro partidos, te va a querer para dos años, tres años”, comentó el histórico delantero que defendió las camisetas de Danubio, Lazio, Inter de Milán, Nacional de Uruguay, entre otros importantes equipos.

MOTIVOS QUE RESPALDAN A ‘GOYO’

Títulos:

El actual entrenador de Universitario no es un personaje ajeno a la realidad del fútbol uruguayo. De hecho, a sus 73 años ha dirigido a un gran número de equipos, tanto en su país, como en otras partes del continente. Además de contar con destacados títulos nacionales . Primero fue campeón con Defensor Sporting en 1976. Luego logró un tricampeonato con Peñarol en 1993, 1994 y 1995. Pasaron dos años y el 1997 volvió a alzarse con el título dirigiendo a los ‘aurinegros’. En 2010 también pudo salir campeón, aunque esta vez con Libertad de Paraguay en el Torneo Clausura.

Experiencia en Universitario:

Pero eso no es todo. En el Perú se ha podido corroborar la experiencia y el buen trabajo de Pérez. Con Universitario de Deportes encabezó el equipo que jugó en la temporada 2020, sin embargo, no pudo continuar por problemas con la administración de ese entonces a causa de la pandemia del COVID-19.

Este 2021, volvió al cuadro ‘crema’ y rápidamente empezó a enderezar el equipo que venía de altibajos bajo la tutela del argentino Ángel Comizzo. Cuando llegó el equipo estaba en el puesto 11 con 11 puntos, hasta que al final del torneo terminó en la tercera posición y con la clasificación a la Copa Libertadores 2022, un hecho casi impensado para todos los hinchas ‘merengues’ . Por lo pronto, Gregorio Pérez tiene contrato vigente con Universitario hasta finales del 2022, por lo que es poco viable que tome a la selección de su país.

Universitario de Deportes quedó tercero en la tabla del Acumulado en la Liga 1. Foto: Liga 1.

