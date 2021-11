Estudiantes del 5° de secundaria tendrán prioridad para volver a las aulas este 2021

Los padres de familia o apoderados deben brindar su consentimiento expreso para el retorno a clases presencial o semipresencial. | Foto: Agencia Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que los estudiantes de 5° de secundaria de la Educación Básica Regular (EBR) y 4° grado del ciclo avanzado de la Educación Básica Alternativa (EBA) tendrán prioridad para el retorno a las aulas antes de finalizar el año escolar 2021.

Así lo señala la Resolución Ministerial N° 458-2021-MINEDU, publicada en el diario oficial El Peruano, que establece modificaciones para el pronto retorno seguro de los servicios educativos habilitados. Esta norma modificó la resolución ministerial N° 121-2021, que estableció disposiciones para la prestación del servicio en las instituciones y programas educativos públicos y privados de la educación básica de los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19.

Además, se dispone que las direcciones y gerencias regionales de Educación (DRE/GRE) publiquen un cronograma oficial de retorno antes de finalizar el año escolar 2021, y hacen precisiones sobre la voluntariedad del retorno.

CONSULTA A LOS PADRES DE FAMILIA

Por otro lado, la norma también precisa que los padres de familia o apoderados deben brindar su consentimiento expreso para el retorno a clases presencial o semipresencial, aunque para ello no se requiere mayoría.

De igual modo, señala que se debe tomar en cuenta la opinión de los estudiantes para la mejora continua del proceso de retorno.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

El dispositivo legal señala que el uso del protector facial es una medida recomendable en espacios cerrados donde no es posible mantener el distanciamiento físico, aunque no es obligatorio, y que estas no reemplazan a las mascarillas.

En cuanto al distanciamiento físico, se debe mantener más de 1.5 metros de distancia con otras personas.

95 000 COLEGIOS ESTÁN LISTOS

El asesor del despacho de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu), Hugo Reynaga, señaló que más de 95 000 instituciones educativas a escala nacional están habilitadas para brindar el servicio de clases presenciales y semipresenciales antes de que termine el 2021.

Reynaga aclaró que este año el enfoque de la voluntariedad del retorno es solo para las familias y no para los docentes, que deben retornar a sus labores.

En esa línea, señaló que no hay razones para que los docentes se nieguen a retornar a clases, y a la fecha el 87% del profesorado ya está inmunizado con las dos dosis contra el COVID-19, además del personal administrativo, y este año se espera cerrar al 100%.

Sin embargo, indicó que el Minedu ha contemplado algunas excepciones respecto a los docentes que no deseen retornar a la presencialidad por padecer de alguna comorbilidad.

Cabe señalar que, a nivel nacional, ya hay 17 387 servicios educativos que ofrecen clases con algún grado de presencialidad a 852,909 estudiantes.

NOMBRAMIENTO DOCENTE

El Ministerio de Educación (Minedu) decidió suspender las actividades del cronograma del concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2021 y que determina los cuadros de mérito para la contratación docente 2022-2023 en instituciones educativas públicas de educación básica ante las denuncias por la filtración de la prueba única nacional (PUN) desarrollada el 13 de noviembre último.

Así lo establece la Resolución Viceministerial N.° 317-2021-Minedu, publicada la noche del martes 23 de noviembre en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El asesor del despacho de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación señaló que esta suspensión no alterará el reinicio de clases presenciales.

