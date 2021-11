Ricardo Gareca es prioridad en la FPF: “clasificar o no al Mundial no condiciona pensar en su renovación”, señala Oblitas

Juan Carlos Oblitas convenció a Ricardo Gareca a tomar el buzo de la 'bicolor' el 2015.

La selección peruana cerró este 2021 en puesto de repechaje y con cuatro partidos por disputar en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, la clasificación está muy reñida y cabe la posibilidad de que la ‘bicolor’ quede eliminada. Aún así, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) consideran a Ricardo Gareca como parte de un proyecto y se descarta la opción de condicionar su renovación con la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Y es que uno de los principales rivales en la lucha directa es Uruguay, que acaba de despedir a Óscar Washington Tabárez de la dirección técnica. Aunque Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, cree que este caso no sucederá y que en el organismo respaldarán el trabajo del ‘Tigre’. “En el caso de Perú se da todo lo contrario a Uruguay. Clasificar o no al Mundial no condiciona pensar en la renovación de Ricardo Gareca”, señaló el directivo en una entrevista realizada al diario ‘El Comercio’.

De hecho, fue el propio ‘Ciego’ quien confió en el trabajo del estratega cuando decidió apostar por él en el 2015. “Yo me la jugué por un proyecto deportivo en selección y la cabeza de esto sigue siendo Ricardo Gareca. La selección está dando un ejemplo de coherencia, de lo que es un proyecto que comenzó en el 2015 y que se ha sostenido con altas y con bajas. Cuando hay un mismo objetivo entre todos, los resultados se van dando poco a poco”, indicó cuando se le preguntó por si es una prioridad la renovación del actual DT de la ‘bicolor’ independientemente de los resultados que se obtengan en estos últimos cuatro partidos del proceso clasificatorio.

De hecho, fue el mismo entrenador que mencionó en su última conferencia de prensa que su prioridad es quedarse y que “Perú tiene la prioridad por los años, la confianza y el hecho de yo vivir aquí hace tanto tiempo”. En ese sentido, Oblitas considera que esta decisión pueda deberse al hecho de que la ‘blanquirroja’ mejoró posiciones en la tabla y se encuentra luchando por conseguir un cupo al próximo Mundial.

“Estas Eliminatorias las sensaciones te van cambiando de una fecha a otra. Ricardo está en un momento de mucho optimismo al igual que todos nosotros. Para él, hace mucho tiempo, la prioridad siempre será la selección peruana. Desde que tengo uso de razón es la primera vez que veo un proceso de selecciones que se respete tanto. Y se seguirá respetando”, comentó el exjugador de Perú en los Mundiales de Argentina 78′ y España 82′.

Evidentemente, hay una base con la que el elenco nacional tiene fundamentos para competir palmo a palmo contra otras selecciones. No solo para estas Eliminatorias, sino para los siguientes procesos. La mayoría estuvo en el Mundial de Rusia 2018 y, desde entonces, se sumaron algunos elementos como Alexander Callens, Sergio Peña, Gianluca Lapadula, entre otros. Justamente sobre eso, también se refirió el dirigente de la FPF. “La base sigue siendo el equipo que fue a Rusia 2018. Pero hay jugadores que se van sumando como Sergio Peña y Christofer Gonzales, que se están consolidando recién. Lo de Lapadula es un refuerzo notable ante la ausencia de Paolo y Jefferson. Gran parte de este grupo tiene hasta para una Eliminatoria más. Y si continuamos con el mismo comando técnico, las cosas se facilitan”, declaró.

No cabe duda de que la selección peruana se juega sus chances en los próximos partidos ante Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay. Y aunque todavía queda tiempo hasta enero, desde el máximo ente del fútbol nacional ya vienen gestionando los partidos amistosos que sostendrán antes de la reanudación que será a finales de enero del 2022.

