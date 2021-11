Ricardo Gareca sobre la selección peruana en el 2021: “Hemos tenido un buen final”

Ricardo Gareca en conferencia de prensa sobre el balance de la selección peruana

Ricardo Gareca dio un balance de lo que fue la selección peruana en este 2021, año en que la bicolor tuvo que atravesar no solo una Copa América diferente, sino también un proceso de eliminatorias que ha ido de menos a más. El DT sostuvo que “se ha tenido un buen final, que nos hace posicionar expectantes para el 2022″.

“El inicio no fue el que esperábamos. Hemos tenido un buen final. Se terminó mucho mejor de lo que se comenzó”, dijo el entrenador argentino.

Perú termina este 2021 ubicado en la quinta posición, zona de repechaje, en la tabla de posiciones de Eliminatorias Qatar, tras una excelente fecha doble disputada hace unos días. Le ganó a Bolivia 3-0 y a Venezuela en Caracas.

“Creo que es buen momento de la selección peruana. Y creo que si solucionamos algunas cosas, vamos a pelear la clasificación y vamos a estar a la altura de lo que demanda estos partidos”, sostuvo, pero aclaró que desde hace varias fechas están mentalizados en que cada partido que disputan es una final.

“Perú está atravesando finales en toda esta etapa. Pensar en cada partido como una final. Ya sacamos dos adelante. La mentalidad nuestra será prepararnos para una nueva final y sacarla adelante. Esta etapa nos sirve mucho para salir a jugar los partidos sabiendo aqué selección vamos a enfrentar como el nivel de Colombia y a su ventaja como local. En ese marco estamos en condiciones de hacer un buen partido”, declaró desde la Videna el DT de la selección nacional.

Sobre la consulta si ya sacó ‘cálculos’ de los puntos que faltaban para clasificar. El popular ‘Tigre’ fue enfático en indicar que no necesita de una calculadora, sino que su visión está en la de “lograr el objetivo más que nada”

Además, declaró que “siempre hemos dependido de nosotros mismos. Nunca tuvimos una situación en las Eliminatorias en la que dependieramos de otros. Quizás en el arranque no ideal y estar en las últimas posiciones, siempre hay opiniones en las cuales señalaban que estábamos eliminados. Pero forma parte de la especulación. Hacer futurología no es mi estilo. Lo único que sé es que si dependemos de nosotros, daremos el máximo esfuerzo para dar lo mejor. No puedo hablar de clasificar, pero estamos en una posición buena y tenemos que ir paso a paso”

Sobre la diferencia de goles y la importancia de estos en la tabla, Gareca enfatizó que “Es un tema que hay que considerar. También los jugadores. Debemos tomarlo en cuenta”.

AFOROS EN LOS ESTADIOS

En otro momento, Ricardo Gareca manifestó que es importante que las autoridades permitan la reapertura total de los estadios, porque ahora ya depende de nosotros el cuidado. “Es necesario la cantidad de público. Los estadios ya se tienen que llenar porque son lugares abiertos y no cerrados. Creo que debemos empezar a hacer nuestra vida normal. Vamos a acatar las normas pero el Gobierno también debe pensar en nosotros. Es importante que la gente vuelva a su vida normal y que aprendan a cuidarse. Considero que los estadios ya deben llenarse”.

Sobre el anuncio de la FIFA de jugarse el repechaje a un solo partido y en zona neutral, el técnico del ‘equipo de todos’ prefirió no pronunciarse al respecto y solo indicó que si Perú queda en esa zona ahí recién lo analizaría, pero aún hay partidos por jugar.

