Guido Bellido afirma que Perú Libre “de ninguna manera apoyaría una vacancia presidencial”

Foto: Presidencia

El expremier y actual congresista de Perú Libre, Guido Bellido, dio su parecer sobre el anuncio de una moción de vacancia presidencial en el Legislativo por parte de la parlamentaria Patricia Chirinos, de Avanza País. Indicó que cuando es un tema político hay que saber el móvil exacto para promover la salida del mandatario, pero esta fue una iniciativa sin coordinación, y que parecía que no tenía respaldo de ningún sector.

“Hoy vemos algunas bancadas sumándose, y si está planificado con otros elementos puede verse otro escenario”, sostuvo y agregó que no ha habido comunicación de Castillo con la bancada oficialista.

Ante la consulta si es una bancada dividida, explicó que eso no es así, y justificó las discrepancias como miradas distintas. Esto se debe a que la bancada no corresponde a un partido, y hay diferencias porque no necesariamente hay militantes, y varios vienen de la corriente magisterial. Ellos tienen su particularidad y eso hay que respetarlo, precisó.

Volviendo a la vacancia, Bellido dijo que para ellos está claro que no hay argumentos sólidos para esta motivación y que se pueda dar ese escenario de la salida del presidente. Manifestó que hasta este momento está vacancia no va, pero como es un tema político, no solo quieren vacar al presidente, sino lo que la clase política no quiere perdonar es que Pedro Castillo sea presidente. Eso se ha notado al término del proceso electoral, asegura, y desde que el JNE lo proclamó no han parado.

“De ninguna manera apoyaría una vacancia, esa es la posición de la bancada. La bancada en este momento está sólida contra la vacancia”, sentenció.

Pese a la confrontación con el mandatario, expresó su apoyo. “Que el gobierno dé la espalda al partido, que actúe de otra manera, no significa que por eso lo vamos a vacar. Ahí ya no entran las discrepancias que podamos tener”, puntualizó.

Sobre Patricia Chirinos prefirió no referirse al tener un proceso abierto por supuestamente haberle faltado el respeto. Sobre el pedido de vacancia, Bellido dijo que para hacer una tesis se debe ver el panorama completo y para ello se necesita tiempo. “Pronunciarse sobre el tema político sin ver la claridad, es mejor reservarse para hacer reflexiones. Porque el asunto parece de una forma, pero mañana no sabemos qué puede pasar”, sostuvo.

Cree que la vacancia cuando tengan la fuerza y los elementos más temprano que tarde la oposición la va a presentar. En adelante seguirán jugando a ello, dijo.

DESCONFIANZA DE BOLUARTE

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la vicepresidenta de la Nación, Dina Boluarte esté detrás de la vacancia presidencial, como lo deslizó la congresista Kellly Portalatino, Bellido dijo que no cree que ella esté en esas cosas, pero indicó que es importante saber qué piensa la gente que la rodea. Porque ellos sí pueden tener otros propósitos y pensamientos. Pero para ello dijo que el tiempo lo dirá.

“Tengo claro que Dina Boluarte si vacaran al presidente tendría que asumir. Si somos maliciosos quienes buscan la vacancia, buscarían acercarse a la vicepresidenta, para voltear al pdte. Es una tesis. Pero no tenemos elementos de juicio para aterrizar esa teoría de manera concreta”, comentó.

El congresista se sinceró sobre la situación de la llegada de Boluarte a la plancha presidencial de Perú Libre, y dijo que en su momento se opuso a que sea vicepresidenta, porque no había existido mayor vinculación en el partido. Y había otras compañeras con mayor participación y lealtad al partido. Por ejemplo en Junín había muchas, refirió.

Agregó que uno nunca sabe cómo va a actuar una persona, y si quieres saberlo debes darle poder. “Siempre he tenido desconfianza de la vicepresidenta, porque no se le ha visto muy vinculada con el partido antes de esto. Nosotros desde el 2015 venimos trabajando y a ella no la hemos visto”, enfatizó.

Adicionalmente, adujo que una señal que le sorprendió de Dina Boluarte es que cuando la nombraron vicepresidenta de la plancha presidencial de Perú Libre, no haya renunciado a su trabajo en Reniec. Lo primero que debía hacer es renunciar. Añadió que siempre ha dudado del grado de compromiso que tiene con el partido.

