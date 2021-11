El Artista del Año EN VIVO este sábado 20 de noviembre vía América TV: todos los detalles de la segunda gala de Gisela Valcárcel

El Artista del Año presenta su segunda gala. (Foto: América TV)

Gisela Valcárcel regresa este sábado 20 de noviembre con la segunda gala de su programa El Artista del Año, espacio que se estrenó el sábado 13 de noviembre, dejando como saldo la sentencia de Christian Domínguez y Elías Montalvo.

Como se recuerda, el cumbiambero cayó en capilla luego que el jurado no quedará conforme con su participación,. Mientras que el integrante de Esto es Guerra quedó sentenciada por decisión de sus compañeros. Las figuras de televisión tendrán que batirse a duelo en esta segunda gala.

Junto a ellos, Gisela Valcárcel presentó a Estrella Torres, Claudia Serpa, Ruby Palomino, el sonero César Vela y Yahaira Plasencia. La sorpresa de la noche fue el anuncio de Deyvis Orosco como jurado, en reemplazo de Santi Lesmes.

Este sábado, los artistas prometen una magistral presentación tras una semana ardua de ensayos. Sigue aquí cada detalle de lo que será la segunda gala.

El jurado de El Artista del Año. (Foto: América TV)

¿QUÉ DIJO YAHAIRA PLASENCIA SOBRE SUS DESAFINACIONES?

En su primera presentación, los participantes recibieron halagos de parte del jurado, sin embargo, otros tuvieron algunas críticas. Es es caso de Yahaira Plasencia, a quien le faltó el aire en plena presentación. Además de tener desafinaciones.

“Mis ensayos están super bien y estoy cómoda con lo que me ha tocado cantar y bailar, es un pop. Me siento tranquila, de hecho, todavía el tema de la respiración me juega un poco en contra porque me gusta bailar todo el tiempo y eso hace que no dosifique bien mi aire. Pero este sábado será diferente”, prometió Yahaira Plasencia para su segundo show.

NÉSTOR VILLANUEVA SERÁ REFUERZO DE YAHAIRA PLASENCIA

Este sábado 20 de noviembre, Néstor Villanueva llegará a El Artista del Año como refuerzo de Yahaira Plasencia. Cabe recordar que el esposo de Florcita Polo Díaz es cantante de cumbia.

“Es la primera vez que voy a compartir escenario con Néstor, nunca había hablado con él, pero nos conocimos y nos hemos llevado bien, es muy respetuoso y buena onda. Le agradezco por haber aceptado acompañarme y sé que nuestra presentación va a salir super bien, hay química en el escenario”, dijo Yahaira.

Yahaira Plasencia lamentó haber participado en fiesta pese a estado de emergencia sanitaria. (Foto: Captura de TV)

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN DOMÍNGUEZ TRAS SER SENTENCIADO?

Christian Domínguez señaló que está tranquilo, pues sabe que el jurado no lo sentenció por su voz, sino por su interpretación. Además, destacó sus 23 años de carrera musical.

“Estoy tranquilo de regresar al programa, en esta ocasión vengo en representación de América Hoy. Y si ahora estoy en sentencia es porque el jurado no me observó el tema vocal, sino la interpretación. Con lo vocal no estoy disconforme, por lo contrario, estoy contento con lo que demostré en el escenario”, indicó el cumbiambero.

Asimismo, no dudó en responder a los detractores de las redes sociales.

“No creo en las redes, me preparo constantemente, tengo 23 años cantando, y hoy por hoy, con mi coach vocal, siento que puedo cantar de todo y en cualquier ritmo. Nunca estoy mirando las redes, por eso he crecido profesionalmente durante todo este tiempo”, dijo.

El cumbiambero quedó en sentencia por tener el menor puntaje de la noche. (Foto: Difusión)

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL ARTISTA DEL AÑO?

El programa América Hoy, producido por GV Producciones, tiene como concursantes a:

-Christian Domínguez

- Elías Montalvo

- Estrella Torres

- Claudia Serpa

- Yahaira Plasencia

- Ruby Palomino

- El sonero César Vela

EL ARTISTA DEL AÑO: ¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS DEL JURADO?

El programa América Hoy, producido por GV Producciones, tiene como jurado a:

- Morella Petrozzi

- Adolfo Aguilar

- Tilsa Lozano

- Deyvis Orosco

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ EL ARTISTA DEL AÑO?

El Artista del Año regresó después de 5 meses. Cabe recordar que en su última edición, el ganador de la copa fue Josimar, venciendo a finalistas como Pamela Franco y La Uchulú. Tras culminar la segunda temporada de Reinas del Show, El Artista del Año regresó el sábado 13 de noviembre.

¿EN QUÉ CANAL PUEDO VER EL ARTISTA DEL AÑO?

El Artista del Año se transmite a través de América TV.

Satélite:

DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 804 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

Cable:

Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

Cable Perú / Canal 4

Visión Perú / Canal 4

Best Cable / Canal 4

Star Globalcom / Canal 13

¿A QUÉ HORA PUEDO VER EL ARTISTA DEL AÑO?

El Artista del Año se transmitirá todos los sábados a partir de la 9 de la noche, por América TV.

¿CÓMO VEO EL ARTISTA DEL AÑO? POR AMÉRICA TV GO?

Puedes ver Reina del Show a través de América TV GO descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular.