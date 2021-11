Carmen Salinas no despierta del coma y esto es lo que dijeron los médicos

Carmen Salinas no despierta del coma. (Foto: Instagram)

La reconocida y querida actriz mexicana Carmen Salinas no despierta del coma y sus familiares no pierden la esperanza, así como muchos de sus fans y colegas del espectáculos. Este 19 de noviembre, los doctores dieron su diagnóstico y determinaron que si la artista despierta, no regresará a trabajar en corto plazo .

Esto debido a que Carmen Salinas se encontraba trabajando en la telenovela de Televisa, ‘Mi Fortuna es Amarte’. Tras despertar del coma, la mexicana deberá concentrarse en su rehabilitación y tendrá que dejar de lado su carrera artística, al menos por un tiempo.

Los familiares de Carmelita se encargaron de hacerlo saber a la opinión pública a través de un comunicado en la cuenta de Instagram de la actriz.

“Al público en general y medios de comunicación: A través de este medio, informamos que por instrucciones de los médicos, la señora Carmen Salinas, en el caso de que recuperara el conocimiento tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo. Esto debido a que estaba cumpliendo con diversos proyectos”, se puede leer.

Asimilismo, señalaron que siguen orando por la salud de la actriz. “ Seguimos orando por su pronta recuperación y agradecemos todas las muestras de cariño hacia nuestra familia. Atentamente Familia Salinas Lozano”, concluye.

Familia de Carmen Salinas informa sobre la salud de la actriz. (Foto: Instagram)

TELEVISA TOMA DECISIÓN SOBRE MI FORTUNA ES AMARTE

Por su parte, Televisa ya hizo saber su decisión de lo que pasará con el personaje de Carmen Salinas en Mi Fortuna Es Amarte. Como se recuerda, Carmelita interpreta a Margarita Domínguez Negrete ‘Magos’.

Y aunque en un principio el productor Nicandro Díaz señaló que esperaría la recuperación de la actriz, finalmente comunicaron que su colega María Rojo se encargará de encarnar este papel de forma temporal.

“ La producción de Mi Fortuna Es Amarte informó hoy (19 de noviembre) que la primera actriz María Rojo sustituirá temporalmente a doña Carmen Salinas, para dar continuidad al personaje de Margarita Domínguez Negrete, Magos. Esto toda vez que la producción está al aire y que requiere seguir avanzando en sus grabaciones”, dice el comunicado publicado en la cuenta de Twitter de Televisa.

Asimismo, el documento refiere también sobre el sentimiento del productor Nicandro Díaz, quien señaló que no pensaba hacer modificaciones por respeto a Carmen Salinas.

“ El productor Nicandro Díaz destacó ‘que toda la producción de mi fortuna es amarte, espera la pronta recuperación de doña Carmen Salinas y se mantiene pendiente de su evolución y cercana a la familia de la actriz’. Explicó que, dado que el Equipo Médico ha señalado que el proceso de recuperación será prolongado, lo que ha sido corroborado por la familia, se ha tomado la decisión de invitar a la actriz María Rojo, quien interpretará el personaje de Magos”, concluye.

Televisa comunica que María Rojo reemplazará a Carmen Salinas. (Foto: Twitter)

CARMEN SALINAS CAMBIÓ SU TESTAMENTO

El periodista Dael Quiroz de Arguende TV, reveló que la actriz habría realizado un cambio de última hora en su testamento. Y es que de acuerdo al hombre de prensa, Carmen Salinas acudió al notario días antes que le diera el derrame cerebral.

Lo que era de conocimiento público fue que la mexicana ya tenía todo completamente delegado en caso pierda la vida. Sin embargo, estas variaciones ponen en duda sobre dicha situación.