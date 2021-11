Olga Zumarán vence al cáncer tras someterse a una extirpación de útero

La vida de la actriz ya se encuentra fuera de peligro. (Foto: Instagram)

Muy buenas noticias. Olga Zumarán logró vencer el cáncer de cuello uterino tras someterse a una histerectomía, un procedimiento quirúrgico donde se le retiró el útero.

El Dr. Manuel Fernández, gerente Quirúrgico del Hospital Edgardo Rebagliati, indicó que a la actriz se le ha extirpado “todo el útero, incluido el cuello uterino donde estaba la lesión que era microscópica”.

Al realizarle este procedimiento, Olga Zumarán ya no necesita requerir radioterapia, quimioterapia ni otros tratamientos oncológicos, ya que su vida no corre más peligro.

Por su parte, la también locutora de radio señaló que a dos semanas de la operación se siente en excelente estado de salud y agradecida de manera infinita con Dios, su familia y cada uno de los médicos.

“ Me sacaron los ovarios, las trompas de Falopio y el útero, los médicos me dicen que tengo muy buen pronóstico, porque agarraron la enfermedad al principio, en la primera instancia y me dijeron que eso era por la prevención , el trabajo de prevención que he hecho todos los años con mis controles, mis chequeos. Eso ha sido básico para salir de este cáncer que me estaba agobiando y me tenía preocupada”, expresó bastante emocionada.

Por otro lado, invocó a los ciudadanos a realizarse los respectivos exámenes médicos para detectar el cáncer en un estadio temprano y, así, recibir un tratamiento eficaz a tiempo.

“Quiero invocar a las mujeres y hombre a que todos los años se hagan sus chequeos, porque creo que todas las enfermedades, cuando las agarramos en un primer estadio o primera fase se pueden solucionar y si es más avanzado hay que confiar primero en Dios y luego en la mano de los médicos”, puntualizó.

CONFÍA EN EL SISTEMA DE SALUD

A través de su cuenta oficial de Instagram, Olga agradeció la atención recibida en el Hospital Rebagliatti. “Me atendieron como a una reina y más allá de los temas de salud que me llevaron a ella, supieron entender mis miedos y ansiedad, dándome esa seguridad que necesitaba para entrar a quirófano”, sostuvo.

Además, confesó que padecer cáncer de cuello uterino le enseñó a confiar más en el sistema de salud de Perú, ya que fue aquí donde se operó y no en el extranjero.

“Tuve muchas oportunidades de operarme en el extranjero pero elegí mi tierra, escogí a nuestros profesionales y reafirmó con orgullo esa elección. Por favor, no dejen de hacerse sus chequeos anuales”, dijo.

Cabe destacar que EsSalud cuenta con cuatro Centros Oncológicos Preventivos que atienden a los asegurados de Lima y Callao. A la fecha han realizado más de 163 mil atenciones, entre consultas, chequeos preventivos, procedimientos, exámenes radiológicos y acciones recuperativas a pacientes asegurados.

ASÍ SE LE DETECTÓ EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

En septiembre de 2021, a Olga Zumarán se le detectó una lesión pre maligna en el cuello uterino mediante una colposcopía.

“El martes 7 de este mes, el diagnóstico salió positivo. Lo primero que se me cruzó por la mente fue la idea de la muerte. Pensaba en cuánto tiempo podía quedarme de vida, podrían ser algunos años o solo meses. Nadie en mi familia ha padecido de este tipo de cáncer ni ningún otro”, mencionó la actriz al diario El Comercio cuando se enteró de los resultados.

Previo a este procedimiento la ex reina de belleza, había realizado su chequeo anual de rutina, donde el médico halló una anomalía y ordenó este segundo examen que agranda la imagen del cuello uterino y logra identificar la lesión.

Tras evaluarla se determinó practicarle una histerectomía que ha resultado exitosa, por lo que el cáncer ya está fuera de su cuerpo.

