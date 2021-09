Olga Zumarán confiesa que padece de cáncer: “Es real. Yo lo estoy viviendo”

Olga Zumarán dio a conocer que pronto empezará su tratamiento contra el cáncer. (Foto: Instagram)

Olga Zumarán, exreina de belleza y querida actriz peruana, se encuentra atravesando por un difícil momento luego que fuera diagnosticada con cáncer de cuello uterino. La artista contó en un entrevista que tras realizarse el papanicolaou, los resultados no fueron nada alentadores, por lo que fue derivada a un ginecólogo oncólogo.

“Me mandaron a hacer dos biopsias y otros exámenes de riesgo quirúrgico. El martes 7 de este mes, el diagnóstico salió positivo y ahora debo someterme a una histerectomía . Luego es probable que reciba radioterapia”, dijo para el diario El Comercio.

La reacción de tuvo en un primer momento fue de incredulidad, pues pensaba que los resultados del examen le pertenecían a otro paciente; sin embargo, finalmente lo aceptó y de inmediato asumió que pronto podría morir.

“ Lo primero que se me cruzó por la mente fue la idea de la muerte . Pensaba en cuánto tiempo podía quedarme de vida, podrían ser algunos años o solo meses”, mencionó la actriz.

De otro lado, Olga Zumarán señaló que nadie de su familia ha padecido de cáncer, por lo que le pareció algo extrañar desarrollar esta enfermedad. “Nadie en mi familia ha padecido de este tipo de cáncer ni ningún otro. Mi madre murió de un infarto, al igual que mi abuelo”.

Además, se animó a contar que es bastante cercana a personas que han padecido cáncer, contando la experiencia que tuvo con su esposo, un médico que lamentablemente falleció de leucemia.

“Sí he conocido a muchas personas que han tenido cáncer de mama debido a mi estrecha relación con el INEI. Además, soy viuda de un médico que tuvo leucemia , así que siempre he estado cerca a esta enfermedad”, precisó.

Afortunadamente el cáncer que padece Olga Zumarán no se encuentra tan avanzado, por lo que los médicos que han dicho que solo deberá realizarse una cirugía y algunas sesiones de radioterapia.

“Cuando me enteré no lo podía creer. Estoy, felizmente, en estado I. Muchas mujeres me han dicho que supieron que tenían cáncer luego de que algo fuerte les pasó. La muerte del hijo o del esposo, por ejemplo, de alguna forma hizo que esta enfermedad se desencadenara en ellas”, dijo.

Antes de finalizar la entrevista, la exreina de belleza contó cuál es uno de sus mayores temores luego de ser diagnosticada con cáncer. Ella espera salir victoriosa de esta enfermedad para estar al lado de su hija.

“Dejar sola a mi hijita (su temor) y tener secuelas. Me han dicho que mi operación probablemente será con corte, no con láser. Espero que esto no pase a mayores. Ya me hice un descarte en los senos con una mamografía y ecografía, hay que hacerse las dos cosas juntas, y he salido bien”, indicó.

Olga Zumarán también envió un mensaje a las mujeres que se niegan a realizarse chequeos médicos como prevención. Ella aseguró que esta enfermedad es muy real y que ahora mismo lo vive en carne propia.

“A las mujeres que piensan que el cáncer no les va a tocar les digo que la prevención es importante. No se confíen y háganse sus chequeos anuales. Esto es real y yo lo estoy viviendo. A las que ya tienen esta enfermedad avanzada les pido encomendarse a dios porque eso les dará tranquilidad y fortaleza. Les digo también que los milagros existen. Yo creo en ellos”, sentenció.

