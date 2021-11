Alfredo Benavides: los escándalos del actor cómico y hermano de Jorge Benavides

El actor cómico Alfredo Benavides dejó los titulares de la prensa de espectáculos para ingresar a los policiales, luego de que fuera acusado del presunto lavado de activos, delito en el que también estaría involucrada Karin Marengo, esposa de su hermano Jorge Benavides, quien es la mente creativa detrás del programa JB en ATV, espacio humorístico que se transmite todos los sábados por canal 9.

Esta no es la primera vez que el conocido ‘Niño Alfredito’ está envuelto en un escándalo. Ya para el año 2013, se refirió a la ola de críticas que recibió su hermano al interpretar al personaje ‘Negro Mama’, quien es calificado como una burla a la comunidad afroperuana.

“Todo lo que están haciendo es una cortina de humo. No me parece que en estos tiempos se ocupen del ‘Negro Mama’. Me parece injusta la sanción porque el personaje no tiene una posición discriminatoria o racista. Todos tenemos la conciencia tranquila en el elenco. Y si en algún momento se cometieron excesos ya se pidieron disculpas”, explicó a Perú 21. Los reclamos llegaron a tal nivel que JB tuvo que desaparecer a este personaje de sus sketches.

Alfredo Benavides es acusado del presunto delito de lavado de activos. (Foto: Instagram)

En el año 2019, fue denunciado por no pasar manutención y ser un padre ausente. Saida Fagre fue la mujer que hizo la acusación contra el cómico, acusándolo de no tener algún tipo de contacto con su hijo.

“Cómo él puede llamarse ‘El niño Alfredito’ sino respeta, ni valora a su hijo. Le queda grande el nombre papá, pero qué se puede hacer, es lo que le tocó a mi hijo. Yo soy una persona que no le gusta la televisión y mucho menos exponer mi vida privada, pero en este caso ya es tiempo en que Alfredo se haga responsable por su hijo”, comentó en su momento al programa dominical Día D.

Aunque nunca fue confirmado por los protagonistas, cuando los hermanos trabajaban en El Wasap de JB, Jorge Benavides no perdía las oportunidades para lanzarle indirectas a Alfredo, a quien señalaba de no visitar a su madre. Incluso, los otros integrantes del elenco también se sumaban a este tipo de mensajes que daban durante el programa.

¿ALFREDO BENAVIDES PUEDE IR A PRISIÓN?

En la reunión del 7° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, la fiscal Leidi Gálvez Sánchez indicó que Alfredo Benavides y Karin Marengo Núñez han comprado propiedades con dinero mal habido durante la ilícita gestión de Carlos Burgos, exalcalde de San Juan de Lurigancho.

“Alfredo Benavides podría acabar en prisión por pertenecer a presunta organización criminal dedicada a lavar activos, por vínculos con Carlos Burgos Horna”, dijo Rodrigo González en su programa Amor y Fuego.

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE ALFREDO BENAVIDES

Cuando JB tomó la decisión de abandonar Latina para ir a ATV, los fanáticos del programa quedaron sorprendidos al ver que en el elenco no aparecía Alfredo Benavides, quien por mucho tiempo lo acompañó, junto a otro de sus inseparables, el cómico Carlos Vílchez.

Tuvo una participación en el programa El reventonazo de la chola y también fue convocado para ser uno de los participantes del reality El artista del año, bajo la conducción de Gisela Valcárcel.

SEGUIR LEYENDO